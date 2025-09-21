ETV Bharat / state

गिरिडीह में 18 घंटे बाद मिला बच्चे का शव, नाले में बह गया था मासूम

गिरिडीह: शहर के गांधी चौक के पास नाले में गिरने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. घटना के करीब 18 घंटे बाद प्रशासन ने शव बरामद किया है. बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इधर घटना से दुखी लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की.

जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश

इस दौरान सबसे अधिक आक्रोश नगर निगम के खिलाफ देखने को मिला. यहां लोग निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. निगम को लापरवाह भी बता रहे हैं. वही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता नागेंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि 'गरीब का बच्चा नाले में गिरा था इसलिए इतना समय लगा, यदि किसी नामदार या जनप्रतिनिधि के बच्चे के साथ ऐसी घटना हुई होती तो क्या इतनी सुस्ती से काम होता?

18 घंटे बाद मिला बच्चे का शव (Etv bharat)

प्रशासन ने लोगों को समझाने का प्रयास किया

घटना के बाद लोगों में आक्रोश देख उन्हें समझाने एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह, एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव, बीडीओ गणेश रजक, थाना प्रभारी ज्ञान रंजन समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान एसडीएम ने जमीन पर बैठकर लोगों को समझाने का प्रयास किया. इससे पहले बच्चे की मां ने प्रशासन से गुहार लगाई थी.