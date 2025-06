ETV Bharat / state

VIP काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराया बच्चा, आईजीएमसी में हुआ इलाज - CM CONVOY ESCORT VEHICLE SHIMLA

सीएम काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी से टकराया बच्चा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 19, 2025 at 7:39 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 8:23 AM IST 2 Min Read

शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बुधवार शाम VIP सुरक्षा में तैनात एक एस्कॉर्ट वाहन की चपेट में आने से 13 वर्षीय किशोर घायल हो गया. हादसा उस समय हुआ जब एस्कॉर्ट वाहन संजौली गुरुद्वारे के पास से गुजर रहा था. जानकारी के अनुसार किशोर अचानक सड़क पर दौड़ पड़ा और वाहन से सीधी टक्कर हो गई. घायल किशोर शिमला के जुंगा का रहने वाला है. हादसे के तुरंत बाद एस्कॉर्ट दल की ओर से बच्चे को उपचार के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और उसकी हालत स्थिर है. घटना संजौली गुरुद्वारे से कुछ आगे एचआरटीसी डिपो कार्यालय के समीप हुई. मुख्यमंत्री का काफिला ओक ओवर की ओर जा रहा था. इसी दौरान बच्चा तेजी से काफिले की ओर दौड़ा, जिसे देखकर एस्कॉर्ट वाहन के चालक ने तत्काल ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी बच्चे को छू गई, जिससे वो पास खड़ी एक बस से जा टकराया. कुछ समय के लिए यातायात हुआ बाधित घटना के चलते संजौली बाजार में कुछ समय के लिए यातायात अवरुद्ध हो गया. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित कर ट्रैफिक बहाल कर दिया. राहत की बात यह रही कि हादसे में जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. इस संबंध में एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि 'संजौली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें एक 13 वर्षीय लड़का पुलिस एस्कॉर्ट वाहन की चपेट में आकर मामूली रूप से घायल हो गया. यह घटना तब हुई जब बच्चा अचानक सड़क पर दौड़ पड़ा. घायल बच्चे के पैर में मामूली चोट आई है, जिसका इलाज किया जा रहा है.' वहीं, घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी आईजीएमसी पहुंचे और बच्चे की स्थिति की जानकारी ली. ये भी पढ़ें: जापान में डंब एंड डेफ ओलंपिक में हिमाचली पहलवान का चयन, घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत

Last Updated : June 19, 2025 at 8:23 AM IST