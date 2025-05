ETV Bharat / state

मच्छरों का आतंक, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे चिकनगुनिया के संदिग्ध मामले - CHIKUNGUNYA CASES MP

मध्य प्रदेश में चिकनगुनिया के मामले ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 19, 2025 at 4:13 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 4:24 PM IST 4 Min Read

अचानक तेज़ बुखार 102-104°F (39-40°C) तक, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, लिम्फ नॉड्स में संवेदनशीलता और उल्टी (इंफेक्शन के 2 से 22 दिन के भीतर). कुछ मामलों में, आंखों में लाली भी चिकनगुनिया का एक लक्षण हो सकता है. कुछ मामलों में मसूड़ों और नाक से खून आने की शिकायत हो सकती है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता. इस समय उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि चिकनगुनिया वायरस संक्रमण आजीवन प्रतिरक्षा पैदा करता है. एंटीबॉडी की मौजूदगी के कारण यह बीमारी केवल एक बार ही हो सकती है जो वायरस द्वारा भविष्य में संक्रमण से बचाती है. चिकनगुनिया से ऐसे कर सकते हैं बचाव- चिकनगुनिया से बचाव के लिए मच्छरों से दूर रहना और मच्छरों को पनपने से रोकना आवश्यक है. लंबी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाले स्प्रे का उपयोग करें, और अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें. खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं. यात्रा के दौरान मच्छरों से बचने के लिए सावधानी बरतें, जैसे कि लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर भगाने वाले स्प्रे का उपयोग करना, और मच्छरदानी का उपयोग करना. अन्य: यदि आपको बुखार या जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. चिकनगुनिया से बचाव के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन आप मच्छरों से बचकर इसे रोक सकते हैं. चिकनगुनिया का इलाज- चिकनगुनिया हो जाने पर्याप्त आराम करें. मच्छरदानी का उपयोग करने के साथ ही तरल पदार्थ (पानी, नारियल पानी, सूप, फलों के रस, ओरल रिहाइड्रेशन सीरम) का अधिक से अधिक सेवन करें. इस वायरस का वर्तमान में कोई टीका या विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है. स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तरूण राठी के मुताबिक "प्रदेश में चिकिनगुनिया, डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए सभी जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. हर जिले में निशुल्क जांच और इलाज की व्यवस्था कराई गई है. लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों में और आसपास पानी एकत्र न होने दें. साथ ही मच्छर से बचाव के इंतजाम करें. बच्चों को मच्छरदानी में सुलाएं."

भोपाल: देश भर में चिकनगुनिया के मामलों में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीवीबीडीसी) के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हो रही है. एनसीवीबीडीसी के प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में भी चिकनगुनिया के संदिग्ध मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि अगर सन 2024 को छोड़ दिया जाए तो 2018 से अब तक कन्फर्म मामलों की संख्या में कमी ही देखने को मिली है. क्या है चिकनगुनिया यह शब्द अफ्रीकी माकोंडे भाषा से आया है और इसका अर्थ है "दर्द से झुकना." चिकनगुनिया चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित मच्छरों के ज़रिए इंसानों में फैलती है. एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छर इसके वाहक हैं. मध्य प्रदेश में चिकनगुनिया के मामले (ETV Bharat) चिकनगुनिया के ये हैं लक्षण ? चिकनगुनिया के लक्षण साफ तौर पर सामने आने में आम तौर पर 3 से 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन कभी-कभी इसके लक्षण दिखने में 12 दिन का भी समय लग जाता है. वैसे तो इसके लक्षण ज्यादातर लोगों में दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी कई रोगी ऐसे होते हैं जिनमें इसके लक्षण नहीं दिखते. सामान्यत: अगर आपके शरीर में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको इसकी जांच करा लेनी चाहिए. ग्वालियर में चिकनगुनिया का प्रकोप, दो इलाके बने हॉटस्पॉट, 48 घंटे में मिले 70 मरीज

बड़वानी में डेंगू, चिकनगुनिया सहित कई बीमारियों का प्रकोप, हॉस्पिटल में बढ़ी मरीजों की संख्या अचानक तेज़ बुखार 102-104°F (39-40°C) तक, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, लिम्फ नॉड्स में संवेदनशीलता और उल्टी (इंफेक्शन के 2 से 22 दिन के भीतर). कुछ मामलों में, आंखों में लाली भी चिकनगुनिया का एक लक्षण हो सकता है. कुछ मामलों में मसूड़ों और नाक से खून आने की शिकायत हो सकती है. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता. इस समय उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि चिकनगुनिया वायरस संक्रमण आजीवन प्रतिरक्षा पैदा करता है. एंटीबॉडी की मौजूदगी के कारण यह बीमारी केवल एक बार ही हो सकती है जो वायरस द्वारा भविष्य में संक्रमण से बचाती है. चिकनगुनिया से ऐसे कर सकते हैं बचाव- चिकनगुनिया से बचाव के लिए मच्छरों से दूर रहना और मच्छरों को पनपने से रोकना आवश्यक है. लंबी आस्तीन के कपड़े पहनें, मच्छर भगाने वाले स्प्रे का उपयोग करें, और अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें. खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं. यात्रा के दौरान मच्छरों से बचने के लिए सावधानी बरतें, जैसे कि लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर भगाने वाले स्प्रे का उपयोग करना, और मच्छरदानी का उपयोग करना. अन्य: यदि आपको बुखार या जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. चिकनगुनिया से बचाव के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन आप मच्छरों से बचकर इसे रोक सकते हैं. चिकनगुनिया का इलाज- चिकनगुनिया हो जाने पर्याप्त आराम करें. मच्छरदानी का उपयोग करने के साथ ही तरल पदार्थ (पानी, नारियल पानी, सूप, फलों के रस, ओरल रिहाइड्रेशन सीरम) का अधिक से अधिक सेवन करें. इस वायरस का वर्तमान में कोई टीका या विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है. स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तरूण राठी के मुताबिक "प्रदेश में चिकिनगुनिया, डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए सभी जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. हर जिले में निशुल्क जांच और इलाज की व्यवस्था कराई गई है. लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों में और आसपास पानी एकत्र न होने दें. साथ ही मच्छर से बचाव के इंतजाम करें. बच्चों को मच्छरदानी में सुलाएं."

Last Updated : May 19, 2025 at 4:24 PM IST