चिखली चौकी हत्याकांड : पीड़ित परिवार से डॉ रमन सिंह ने की मुलाकात, नई चौकी खोलने समेत न्याय दिलाने का दिया भरोसा
चिखली चौकी क्षेत्र में हत्याकांड के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 5:53 PM IST
राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे. इस दौरान चिखली चौकी क्षेत्र के नवागांव क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से डॉ रमन सिंह ने मुलाकात की. डॉ रमन सिंह ने परिवार को उचित न्याय मिलने का भरोसा दिलाया.
तीन लोगों की चाकू मारकर हुई थी हत्या : राजनांदगांव शहर के चिखली चौकी क्षेत्र के बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद तीन लोगों की चाकू से मारकर हत्या के मामले में लगातार वार्ड में आक्रोश फैला हुआ था. वार्ड वासियों ने इसे लेकर चिखली चौकी का घेराव किया था. जिसमें पूरे मामले में दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है.वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने नवागांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और उचित न्याय दिलाए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
नशे के कारण हुई वारदात ? : इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव शांति के लिए पहचाना जाता है. इसे संस्कारधानी भी कहते हैं.लेकिन जो घटना घटित हुई वो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है. इसमें नशीली टेबलेट खाकर बिना किसी कारण के जो चाकू बाजी हुई.फिर एक परिवार को बचाते हुए एक शख्स राजेश ढीमर की मौत हुई.जो बेहद ही दुखद है.
एक घटना हुई जो अलग प्रकार की चाकू बाजी हुई. ऐसे तीन युवा जो कम उम्र के थे. ऐसी घटना में इन तीनों की हत्या हुई. शिकायत के बाद अगर कठोरता पूर्वक कार्रवाई उस समय हुई होती तो शायद घटना इस प्रकार का स्वरूप नहीं लेता. इसमें कहीं ना कहीं वहां के थाने के टीआई का दोस्त दिखाई देता है. इस पर उनके ऊपर कारवाई भी हुई सस्पेंड भी किए गए. मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इसमें उचित कार्रवाई किया जाए. जो भी इसमें इंवॉल्व हो उनको पर कार्रवाई की जाए. ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना की पुर्नवृत्ति ना हो - डॉ रमन सिंह,विधानसभा अध्यक्ष छग
क्षेत्र में नई चौकियां खोलने की मांग : घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने नवागांव क्षेत्र में चौकी खोलने की भी मांग की है. जिसका प्रस्ताव को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से चर्चा करने की बात कही है.लगातार घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था. विधानसभा अध्यक्ष ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर इस पूरे मामले में उचित न्याय दिलाए जाने की बात कही है. इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.
आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते में बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में तीन लोगों की चाकूबाजी में मौत हो गई है.जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश था,विधानसभा अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे चर्चा की और उचित न्याय दिलाने चर्चा की गई है.
