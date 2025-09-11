ETV Bharat / state

चिखली चौकी हत्याकांड : पीड़ित परिवार से डॉ रमन सिंह ने की मुलाकात, नई चौकी खोलने समेत न्याय दिलाने का दिया भरोसा

राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे. इस दौरान चिखली चौकी क्षेत्र के नवागांव क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से डॉ रमन सिंह ने मुलाकात की. डॉ रमन सिंह ने परिवार को उचित न्याय मिलने का भरोसा दिलाया.

तीन लोगों की चाकू मारकर हुई थी हत्या : राजनांदगांव शहर के चिखली चौकी क्षेत्र के बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद तीन लोगों की चाकू से मारकर हत्या के मामले में लगातार वार्ड में आक्रोश फैला हुआ था. वार्ड वासियों ने इसे लेकर चिखली चौकी का घेराव किया था. जिसमें पूरे मामले में दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है.वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने नवागांव पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और उचित न्याय दिलाए जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

डॉ रमन सिंह ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे के कारण हुई वारदात ? : इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव शांति के लिए पहचाना जाता है. इसे संस्कारधानी भी कहते हैं.लेकिन जो घटना घटित हुई वो निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है. इसमें नशीली टेबलेट खाकर बिना किसी कारण के जो चाकू बाजी हुई.फिर एक परिवार को बचाते हुए एक शख्स राजेश ढीमर की मौत हुई.जो बेहद ही दुखद है.