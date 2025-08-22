ETV Bharat / state

सरकार के कामकाज की गति जांचने मुख्य सचिव पंत पहुंचे अलवर, समय पर लक्ष्य पूरे करने के दिए निर्देश - CHIEF SECRETARY SUDHANSH PANT

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अलवर में विकास कार्यों की समीक्षा की.

अलवर के मुद्दों पर सख्त दिखे मुख्य सचिव
अलवर के मुद्दों पर सख्त दिखे मुख्य सचिव (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read

अलवर: राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कामकाज की गति जांचने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत अलवर पहुंचे. उन्होंने शुक्रवार को पांडुपोल हनुमान मंदिर के दर्शन कर अलवर के मिनी सचिवालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सरकारी योजनाओं व सरकार के कामकाज की समीक्षा कर अलवर जिले की प्रगति पर संतोष जताया. उन्होंने सरकार को राजस्व देने वाले विभागों की प्रगति पर चर्चा कर लक्ष्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए. उन्होंने समीक्षा मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अलवर जिले में सभी विभाग केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओ को पूरा करने में जुटे हैं.

मुख्य सचिव पंत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए सरकार के सभी विभागों को समय पर लक्ष्य पूरा करने की जरुरत हैं. उन्होंने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से चर्चा प्रगति की समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि अलवर जिला कई मायने में राजस्थान के महत्वपूर्ण जिलों में शामिल है. उन्होंने यहां अवैध खनन, ड्रग की आवाजाही, महिला अपराध, साम्प्रदायिक संवेदनशील मुददों, कानून व्यवस्था, हाइवे पर होने वाली दुर्घटना, नए आपराधिक कानूनों की प्रगति, भूमि रूपांतरण, नामांतरकरण, सरकारी जमीन के खिलाफ पास किए जाने वाले आर्डर, नामांतरकरण खोलने व भूमि रूपांतरण मामलों में लगने वाले समय, विभागों में फाइलें किस गति से निपट रही आदि की समीक्षा की गई.

इसे भी पढ़ें: खाद्य मंत्री सुमित गोदारा बोले- अपात्र लोगों ने सरकारी योजना का लाभ नहीं छोड़ा तो होगी कार्रवाई

जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग
जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

बजट घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन में अलवर अव्वल : मुख्य सचिव पंत ने कहा कि राज्य सरकार के दो बजट में अलवर जिले के लिए की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए प्रशासन की ओर से भूमि आवंटन का कार्य 100 प्रतिशत कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान में अलवर को लेकर किए गए एमओयू में कितने धरातल पर आ चुके हैं और कितने अभी आने शेष है, इसकी समीक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि जन समस्या निराकरण के लिए सम्पर्क पोर्टल में अलवर जिले में अच्छी प्रगति हुई है. मुख्य सचिव ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान में अलवर जिले में 104 प्रतिशत लक्ष्य करना अच्छी बात है. उन्होंने बताया कि पेयजल योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत बिजली कनेक्शन जारी किया जाना सुखद स्थिति है.

सरकार को राजस्व देने वाले विभागों का कामकाज जांचा : मुख्य सचिव पंत ने बताया कि पांच विभागों से राज्य सरकार को आय होती है, इनमें कॉमर्शियल टैक्स, माइनिंग, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट एवं पंजीयन विभाग शामिल हैं, इनके कामकाज की समीक्षा कर राजस्व लक्ष्यों पर चर्चा की गई. इन विभागों को लक्ष्य पूर्ति में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई. इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में केन्द्र व राज्य सरकारों के लक्ष्यों को देश व राज्य हित में पूरा करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने अलवर जिले में सरकारी कामकाज की गति पर संतोष जताया.

अलवर: राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कामकाज की गति जांचने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत अलवर पहुंचे. उन्होंने शुक्रवार को पांडुपोल हनुमान मंदिर के दर्शन कर अलवर के मिनी सचिवालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सरकारी योजनाओं व सरकार के कामकाज की समीक्षा कर अलवर जिले की प्रगति पर संतोष जताया. उन्होंने सरकार को राजस्व देने वाले विभागों की प्रगति पर चर्चा कर लक्ष्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए. उन्होंने समीक्षा मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अलवर जिले में सभी विभाग केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओ को पूरा करने में जुटे हैं.

मुख्य सचिव पंत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए. इसके लिए सरकार के सभी विभागों को समय पर लक्ष्य पूरा करने की जरुरत हैं. उन्होंने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से चर्चा प्रगति की समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि अलवर जिला कई मायने में राजस्थान के महत्वपूर्ण जिलों में शामिल है. उन्होंने यहां अवैध खनन, ड्रग की आवाजाही, महिला अपराध, साम्प्रदायिक संवेदनशील मुददों, कानून व्यवस्था, हाइवे पर होने वाली दुर्घटना, नए आपराधिक कानूनों की प्रगति, भूमि रूपांतरण, नामांतरकरण, सरकारी जमीन के खिलाफ पास किए जाने वाले आर्डर, नामांतरकरण खोलने व भूमि रूपांतरण मामलों में लगने वाले समय, विभागों में फाइलें किस गति से निपट रही आदि की समीक्षा की गई.

इसे भी पढ़ें: खाद्य मंत्री सुमित गोदारा बोले- अपात्र लोगों ने सरकारी योजना का लाभ नहीं छोड़ा तो होगी कार्रवाई

जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग
जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

बजट घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन में अलवर अव्वल : मुख्य सचिव पंत ने कहा कि राज्य सरकार के दो बजट में अलवर जिले के लिए की गई घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए प्रशासन की ओर से भूमि आवंटन का कार्य 100 प्रतिशत कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान में अलवर को लेकर किए गए एमओयू में कितने धरातल पर आ चुके हैं और कितने अभी आने शेष है, इसकी समीक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि जन समस्या निराकरण के लिए सम्पर्क पोर्टल में अलवर जिले में अच्छी प्रगति हुई है. मुख्य सचिव ने बताया कि हरियालो राजस्थान अभियान में अलवर जिले में 104 प्रतिशत लक्ष्य करना अच्छी बात है. उन्होंने बताया कि पेयजल योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत बिजली कनेक्शन जारी किया जाना सुखद स्थिति है.

सरकार को राजस्व देने वाले विभागों का कामकाज जांचा : मुख्य सचिव पंत ने बताया कि पांच विभागों से राज्य सरकार को आय होती है, इनमें कॉमर्शियल टैक्स, माइनिंग, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट एवं पंजीयन विभाग शामिल हैं, इनके कामकाज की समीक्षा कर राजस्व लक्ष्यों पर चर्चा की गई. इन विभागों को लक्ष्य पूर्ति में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई. इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में केन्द्र व राज्य सरकारों के लक्ष्यों को देश व राज्य हित में पूरा करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने अलवर जिले में सरकारी कामकाज की गति पर संतोष जताया.

For All Latest Updates

TAGGED:

हरियालो राजस्थान अभियानअलवर विकास कार्यALWAR GOVERNMENT SCHEMESALWAR REVENUE DEPARTMENTSCHIEF SECRETARY SUDHANSH PANT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.