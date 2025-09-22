ETV Bharat / state

ड्यूटी ज्वाइन करते ही मुख्य सचिव ने की बैठक, अमृत 2.0 योजना के तहत 3850 करोड़ रुपये से अधिक के 37 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

लखनऊ : मुख्य सचिव एसपी गोयल लंबी छुट्टी के बाद सोमवार को ऑफिस ज्वाइन कर लिया. दिल्ली में इलाज कराने के बाद एसपी गोयल ने नवरात्र के पहले दिन सोमवार को कामकाज संभाला. पहले ही दिन अमृत 2.0 योजना की 15वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक की. मुख्य सचिव ने कहा, निर्माणाधीन एवं अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाये. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अनिवार्य रूप से कराया जाए, ताकि शहरी जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाएं जन-उपयोगी बन सकें.

बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव ने 37 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया, जिनमें 26 पेयजल, 7 सीवर/री-यूज, एक पार्क एवं ग्रीन स्पेस तथा तीन सरोवर परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत सेन्टेज सहित 385036.70 लाख रुपये (लगभग 3850 करोड़ रुपये) है.

पेयजल की अनुमोदित 26 परियोजनाओं से मेरठ नगर निगम, मंझनपुर नगर पालिका परिषद (कौशाम्बी), गोसाईगंज नगर पंचायत (लखनऊ), शोहरतगढ़ नगर पंचायत (सिद्धार्थनगर), चोपन नगर पंचायत (सोनभद्र), चिरगांव नगर पालिका परिषद (झांसी), गौरा बरहज नगर पालिका परिषद (देवरिया), भदोही नगर पालिका परिषद (भदोही), हापुड़ नगर पालिका परिषद, देवरिया नगर पालिका परिषद (देवरिया), अयोध्या नगर निगम (अयोध्या), सम्भल नगर पालिका परिषद (संभल), मैनपुरी नगर पालिका परिषद (मैनपुरी), सैयदराजा नगर पंचायत (चंदौली), छितौनी नगर पंचायत (कुशीनगर), वाराणसी नगर निगम, हरदुआगंज नगर पंचायत (अलीगढ़), कारीकां धाता नगर पंचायत (फतेहपुर), सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद (सुल्तानपुर), उसका बाजार नगर पंचायत (सिद्धार्थनगर), हमीरपुर नगर पालिका परिषद (हमीरपुर), कुरारा नगर पंचायत (हमीरपुर), महोबा नगर पालिका परिषद (महोबा), गोहाण्डा नगर पंचायत एवं सरीला नगर पंचायत (हमीरपुर) में गृह संयोजन, नए नलकूप, रिबोरिंग, उच्च जलाशयों की मरम्मत आदि कार्य कराए जाएंगे.

सीवरेज की 7 अनुमोदित परियोजनाओं के तहत वाराणसी नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम तथा वाराणसी के प्रभावित वार्डों और नव विस्तारित क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने, गृह संयोजन एवं री-यूज सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जो अपशिष्ट जल प्रबंधन को सशक्त बनाएगा. पार्क एवं ग्रीन स्पेस की एक परियोजना के अंतर्गत वाराणसी (छावनी बोर्ड) में 149.02 लाख रुपये की लागत से सद्भावना पार्क का निर्माण होगा. जो पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक स्थलों को बढ़ावा देगा. इसी क्रम में सरोवर की तीन परियोजनाओं से नगर पंचायत भारत भारी (सिद्धार्थनगर) में करौता तालाब, नगर पालिका परिषद शिकारपुर (बुलंदशहर) में बुढ़े बाबा दौज वाला तालाब तथा नगर निगम गाजियाबाद में डूडाहेडा तालाब का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किया जाएगा, जिससे जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित होगा.