ETV Bharat / state

खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार को लेकर समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव ने दिया सख्त निर्देश - CHIEF SECRETARY REVIEW MEETING

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खाद्य आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की. इस बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए.

chief-secretary-alka-tiwari-reviewed-food-supply-in-ranchi
मख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 12:18 AM IST

3 Min Read

रांची: राज्य में सरकार द्वारा संचालित खाद्य आपूर्ति की समीक्षा मुख्य सचिव अलका तिवारी ने करते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को कोई योग्य लाभुक वंचित नहीं रहे इसका गंभीरता से ध्यान रखने का निर्देश दिया है. वहीं, मृत लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें प्राथमिकता के साथ सूची से हटाने को कहा है, जिससे नए लाभुक जोड़े जा सके.

प्रोजेक्ट भवन में हुई समीक्षा बैठक में खाद्य सचिव उमाशंकर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे. इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में यह ध्यान जरूर रखें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे और लाभुकों के केवाईसी पूर्ण हों.

हर हाल में दो बार धोती-साड़ी वितरण का निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकारी प्रावधान के तहत हर हाल में साल में दो बार धोती साड़ी वितरित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब लोगों के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण कार्य में तेजी लाए. अधिकारियों को उड़नदस्ता टीम बनाकर वितरण की जांच करने का निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हो.

उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के जागरूकता पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाभुकों को योजना की मूलभूत जानकारी रहे. इसके लिए होर्डिंग, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक जैसे माध्यम का उपयोग करें, जिसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करें.

गोदाम को एक्शन प्लान के अनुसार कार्यशील करें: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने राज्य के तमाम गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील करने पर बल देते हुए कहा कि थोड़े प्रयास से सभी गोदामों को कार्यशील बनाया जा सकता है. समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण अनेक गोदाम उपयोग में नहीं हैं, जिसे देखते हुए निर्देश दिया गया कि उपायुक्त अपने स्तर से गोदामों को उपयोगी बनाना सुनिश्चित कराए. इसके लिए 20 सितंबर तक की टाइम लाइन तय की गई.

उन्होंने कहा कि दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी. धान खरीद और उसके रख रखाव को सुगम बनाना है और भुगतान भी त्वरित तरीके से करना है. इसलिए समय रहते कमियों को दूर कर लें. गोदामों के रख रखाव के साथ वहां मूलभूत जरूरतों को भी पूरा कर लें. इसे लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग के गोदामों का आकलन कर उसका भी उपयोग करें.

ये भी पढ़ें: झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की तैयारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की बैठक

झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बेलगड़िया टाउनशिप का किया निरीक्षण, ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्याएं

मुख्य सचिव ने की रिवाइज्ड झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा, कहा-विस्थापितों को मिलेगी सभी सुविधाएं

रांची: राज्य में सरकार द्वारा संचालित खाद्य आपूर्ति की समीक्षा मुख्य सचिव अलका तिवारी ने करते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को कोई योग्य लाभुक वंचित नहीं रहे इसका गंभीरता से ध्यान रखने का निर्देश दिया है. वहीं, मृत लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें प्राथमिकता के साथ सूची से हटाने को कहा है, जिससे नए लाभुक जोड़े जा सके.

प्रोजेक्ट भवन में हुई समीक्षा बैठक में खाद्य सचिव उमाशंकर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे. इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में यह ध्यान जरूर रखें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे और लाभुकों के केवाईसी पूर्ण हों.

हर हाल में दो बार धोती-साड़ी वितरण का निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकारी प्रावधान के तहत हर हाल में साल में दो बार धोती साड़ी वितरित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब लोगों के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण कार्य में तेजी लाए. अधिकारियों को उड़नदस्ता टीम बनाकर वितरण की जांच करने का निर्देश देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हो.

उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के जागरूकता पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाभुकों को योजना की मूलभूत जानकारी रहे. इसके लिए होर्डिंग, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक जैसे माध्यम का उपयोग करें, जिसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करें.

गोदाम को एक्शन प्लान के अनुसार कार्यशील करें: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने राज्य के तमाम गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील करने पर बल देते हुए कहा कि थोड़े प्रयास से सभी गोदामों को कार्यशील बनाया जा सकता है. समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण अनेक गोदाम उपयोग में नहीं हैं, जिसे देखते हुए निर्देश दिया गया कि उपायुक्त अपने स्तर से गोदामों को उपयोगी बनाना सुनिश्चित कराए. इसके लिए 20 सितंबर तक की टाइम लाइन तय की गई.

उन्होंने कहा कि दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी. धान खरीद और उसके रख रखाव को सुगम बनाना है और भुगतान भी त्वरित तरीके से करना है. इसलिए समय रहते कमियों को दूर कर लें. गोदामों के रख रखाव के साथ वहां मूलभूत जरूरतों को भी पूरा कर लें. इसे लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग के गोदामों का आकलन कर उसका भी उपयोग करें.

ये भी पढ़ें: झारखंड में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की तैयारी, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की बैठक

झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बेलगड़िया टाउनशिप का किया निरीक्षण, ग्रामीणों ने सुनाई अपनी समस्याएं

मुख्य सचिव ने की रिवाइज्ड झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा, कहा-विस्थापितों को मिलेगी सभी सुविधाएं

For All Latest Updates

TAGGED:

मुख्य सचिव अलका तिवारीखाद्य आपूर्ति की समीक्षा बैठकFOOD SUPPLY MEETING IN RANCHIRANCHICHIEF SECRETARY REVIEW MEETING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.