ETV Bharat / state

त्योहारों पर रेलवे ने दी बड़ी राहत, कई ट्रेनों के बढ़े फेरे, चलायी जा रहीं पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां

20 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ( Photo Credit: Northern Railway )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 5, 2025 at 10:03 PM IST 4 Min Read

लखनऊ: पिछले दिनों रेलवे ने जिस छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, वह ट्रेन 20 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी. इस ट्रेन के संचालन के आदेश रेलवे बोर्ड ने रविवार को जारी कर दिए हैं. ट्रेन संख्या 15133 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को छपरा से रात 10 बजे चलेगी. यह ट्रेन मंगलवार व शुक्रवार को बादशाहनगर से सुबह 9:48 बजे, ऐशबाग से 10:25 बजे हाेते हुए आनंद विहार टर्मिनल रात 10:10 बजे पहुंचेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 15134 अमृत भारत एक्सप्रेस 22 अक्टूबर प्रत्येक बुधवार और शनिवार को आनंद विहार से रात 12:20 बजे चलकर ऐशबाग से सुबह 9:10 बजे और बादशाहनगर से 9:33 बजे होते हुए छपरा रात 10:50 बजे पहुंचेगी. ट्रेनों के संचालन के आदेश (Photo Credit: Northern Railway) ट्रेन का ठहराव सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, कानपुर सेंट्रल, इटावा स्टेशनों पर होगा. ट्रेन में स्लीपर की आठ, जनरल की 13 और रसोई यान का एक कोच होगा. 29 नवंबर तक पूजा स्पेशल का संचालन: रेलवे प्रशासन आगरा कैंट से लखनऊ होकर जोगबनी तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा. यह ट्रेन 29 नवंबर तक संचालित होगी. 04195 आगरा कैंट-जोगबनी स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह पांच बजे चलकर लखनऊ होते हुए अगली शाम पौने सात बजे जोगबनी पहुंचेगी. वापसी में 04196 जोगवनी- आगरा कैंट पूजा स्पेशल 29 नवंबर तक जोगबनी से प्रत्येक शनिवार को रात नौ बजे चलकर लखनऊ , कानपुर, झांसी के रास्ते होते हुए तीसरे दिन सुबह 7:10 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी.