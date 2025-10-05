ETV Bharat / state

त्योहारों पर रेलवे ने दी बड़ी राहत, कई ट्रेनों के बढ़े फेरे, चलायी जा रहीं पूजा स्पेशल रेलगाड़ियां

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जिन ट्रेनों को ठंढारी कलां स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाएगा.

Photo Credit: Northern Railway
20 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस (Photo Credit: Northern Railway)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 10:03 PM IST

लखनऊ: पिछले दिनों रेलवे ने जिस छपरा-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था, वह ट्रेन 20 अक्टूबर से नियमित रूप से चलेगी. इस ट्रेन के संचालन के आदेश रेलवे बोर्ड ने रविवार को जारी कर दिए हैं. ट्रेन संख्या 15133 छपरा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को छपरा से रात 10 बजे चलेगी.

यह ट्रेन मंगलवार व शुक्रवार को बादशाहनगर से सुबह 9:48 बजे, ऐशबाग से 10:25 बजे हाेते हुए आनंद विहार टर्मिनल रात 10:10 बजे पहुंचेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 15134 अमृत भारत एक्सप्रेस 22 अक्टूबर प्रत्येक बुधवार और शनिवार को आनंद विहार से रात 12:20 बजे चलकर ऐशबाग से सुबह 9:10 बजे और बादशाहनगर से 9:33 बजे होते हुए छपरा रात 10:50 बजे पहुंचेगी.

Photo Credit: Northern Railway
ट्रेनों के संचालन के आदेश (Photo Credit: Northern Railway)

ट्रेन का ठहराव सीवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, कानपुर सेंट्रल, इटावा स्टेशनों पर होगा. ट्रेन में स्लीपर की आठ, जनरल की 13 और रसोई यान का एक कोच होगा.

29 नवंबर तक पूजा स्पेशल का संचालन: रेलवे प्रशासन आगरा कैंट से लखनऊ होकर जोगबनी तक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा. यह ट्रेन 29 नवंबर तक संचालित होगी. 04195 आगरा कैंट-जोगबनी स्पेशल 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह पांच बजे चलकर लखनऊ होते हुए अगली शाम पौने सात बजे जोगबनी पहुंचेगी. वापसी में 04196 जोगवनी- आगरा कैंट पूजा स्पेशल 29 नवंबर तक जोगबनी से प्रत्येक शनिवार को रात नौ बजे चलकर लखनऊ , कानपुर, झांसी के रास्ते होते हुए तीसरे दिन सुबह 7:10 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी.

सात ट्रेनों को स्टॉपेज: उत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 22 अक्तूबर से लुधियाना के ढंढारी कलां रेलवे स्टेशन पर सात ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जाएगा. फिलहाल यह ठहराव अस्थायी रूप से पांच नवंबर तक दिया जा रहा है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जिन ट्रेनों को ठंढारी कलां स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाएगा.

Photo Credit: Northern Railway
यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकेंगे. (Photo Credit: Northern Railway)

इसमें 14679 दिल्ली अमृतसर, 13005 हावडा अमृतसर पंजाब मेल, 13307 धनबाद फिरोजपुर एक्सप्रेस, 14649 जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस, 14673 जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस, 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, 22551 डिब्रूगट जालंबध एक्सप्रेस, 15708 अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस शामिल हैं.

ट्रेनों को मिलेगा ठहराव: रेलवे प्रशासन लुधियाना के ढंढारी कलां में सात ट्रेनों को 22 अक्टूबर से ठहराव देगा. यह ठहराव अस्थायी रूप से पांच नवंबर तक होगा. 14679 दिल्ली- अमृतसर एक्सप्रसे, 13005 हावडा- अमृतसर पंजाब मेल, 13307 धनबाद- फिरोजपुर गंगा सतलुज एक्सप्रेस, 14649 जयनगर अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस, 14673 जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, 22551 अंत्योदय एक्सप्रेस, 15708 अमृतसर- कटिहार एक्सप्रेस को ढंढारी कलां स्टेशन पर ठहराव होगा.

29 नवंबर तक चलेगी आगरा कैंट जोगबनी पूजा स्पेशल: यात्रियों की सुविधा के लिए 29 नवंबर तक आगरा कैंट से जोगवनी वाया लखनऊ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. इससे वेटिंग के यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकेंगे. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04195 आगरा कैंट-जोगवनी साप्ताहिक स्पेशल 28 नवंबर तक 11 फेरों में चलाई जाएगी.

यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को सुबह पांच बजे चलकर लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन होते हुए अगली शाम पौने सात बजे जोगवनी पहुंचेगी. वापसी में 04196 जोगवनी- आगरा कैंट पूजा स्पेशल 29 नवंबर तक जोगवनी से प्रत्येक शनिवार को रात 9 बजे चलकर लखनऊ जंक्शन, कानपुर, झांसी के रास्ते होते हुए तीसरे दिन सुबह 70:10 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी.

