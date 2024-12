ETV Bharat / state

रोडवेज पैसेंजर्स को सौगात, 25 दिसंबर से ट्रेन की तरह घर बैठे देखिए बसों की लोकेशन - NOW YOU CAN GET LOCATION OF BUSES

अब घर बैठे लीजिए बसों की लोकेशन ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 1 hours ago

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 25 दिसंबर को रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. 25 दिसंबर के बाद से यात्री घर बैठे ट्रेनों की तरह बसों की लोकेशन ले सकेंगे. इससे उन्हें पता चल सकेगा कि कितनी देर में जिस पॉइंट से उन्हें बस पकड़नी है वहां पर बस पहुंच जाएगी. इसके बाद ही वह अपने घर से बस पकड़ने के लिए निकलेंगे. इससे काफी समय की बचत होगी. सीएम 25 दिसंबर को ही परिवहन विभाग की 58 फेसलेस सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने गुरुवार को परिवहन निगम मुख्यालय पर महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा बैठक के दौरान दी. बस स्टेशनों पर बेहतर रहें यात्री सुविधाएं: परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की वार्षिक जयंती के अवसर पर फेसलेस सेवाओं का और परिवहन निगम के मार्गदर्शी ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे. महाकुम्भ-2025 को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम की बसें रोडवेज के बस स्टैण्ड से संचालित करायी जाएंगी. बस स्टेशन और बसों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा. यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. सभी जिलों में प्राइवेट बसों के सचांलन के लिए महाकुम्भ के लिए एक अस्थायी बस स्टैण्ड की स्थापना करायी जाएगी, जहां पर श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए सभी तरह की व्यवस्थायें जिनमें पेयजल, शौचालय, डोरमेटरी की व्यवस्थायें की जाएंगी. निगम और प्राइवेट बस स्टैण्ड पर हेल्प डेस्क के साथ ही पब्लिक एड्रेस सिस्टम से श्रद्धालुओं को सूचना दी जाएगी.

बसों में बजेंगे भक्ति गाने: परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी बसों में भक्तिपूर्ण संगीत चलाया जाए. पार्किंग स्थल से कुम्भ क्षेत्र में बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए ई- बसों की व्यवस्था परिवहन निगम की तरफ से की जाए. प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर इंटरसेप्टर बसों की ड्यूटी लगायी जाए. कुम्भ जाने वाले सभी वाहनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए. ड्यूटी करेंगे और पुण्य भी कमाएंगे: कुम्भ की ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारी अपनी ड्यूटी का संपादन महज ड्यूटी के कर्तव्य को पूरा करने के स्थान पर ईश्वर की कृपा मानते हुए करें. इससे उन्हें एक ओर श्रद्धालु आशीर्वाद देगें और दूसरी ओर ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को पुण्य की प्राप्ति होगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू, परिवहन आयुक्त चन्द्र भूषण सिंह, विशेष सचिव केपी सिंह, अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) पीएस सत्यार्थी, अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) एके सिंह के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक/उप परिवहन अधिकारी (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी जुड़े.