'जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए'; CM योगी बोले- नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिये अपनाएं वैज्ञानिक पद्धति

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए और वाटर कंजर्वेशन (जल संरक्षण) की समुचित व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि वर्षा का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त है. इससे भूगर्भीय जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी और डार्क जोन वाले क्षेत्रों में सुधार होगा.







मुख्यमंत्री ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाण सागर, मध्य गंगा जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कर उसमें कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के सशक्त क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की समस्याओं का समाधान हर हाल में करना होगा.

उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए रिजर्व वायर को डिसिल्ट कर उसे पुनर्जीवित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके. साथ ही, कटान रोकने के लिए सिल्ट का उपयोग करने के निर्देश दिए.

