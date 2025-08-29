ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश से ही है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता नहीं, 'जनार्दन' भी: CM योगी - ELECTORAL SYSTEM OF UTTAR PRADESH

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग भवन का किया शिलान्यास, पहली बार आयोग का होगा अपना भवन

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भवन का शिलान्यास.
उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भवन का शिलान्यास. (UP Government)
Published : August 29, 2025 at 4:29 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अवध विहार योजना में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भवन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की निर्वाचन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह छह मंजिला भवन 2618.59 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला होगा, जिसमें स्टिल्ट फ्लोर, 25,000 लीटर क्षमता का आरसीसी टैंक और एक लाख लीटर का अंडरग्राउंड टैंक शामिल होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 12 करोड़ से अधिक मतदाता हिस्सा लेते हैं, जो किसी भी राज्य की आबादी से अधिक है. उत्तर प्रदेश में 57,600 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें, 75 जिला पंचायतें, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायतें हैं. इनके साथ 14,000 से अधिक पार्षदों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग निभाता है. उन्होंने कहा कि यह विशाल चुनावी प्रक्रिया भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाती है.

जनता केवल मतदाता नहीं, बल्कि जनार्दन ः योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि जनता केवल मतदाता नहीं, बल्कि जनार्दन है. जनप्रतिनिधियों का दायित्व जनता की आवाज को सुनना और उसे महत्व देना है. यदि कोई जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी करता है तो पांच साल बाद जनता उसे नकार देती है. वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा. इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचन व्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है.

किराए के भवन से काम कर रहा था निर्वाचन आयोगः मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक निर्वाचन आयोग किराए के भवन से काम कर रहा था, जिससे कई कठिनाइयां आती थीं. नए भवन के निर्माण से आयोग के कामकाज को गति मिलेगी. यह भवन 18 महीनों में बनकर तैयार होगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपना निर्वाचन आयोग भवन होगा. भवन में रोड पाथवे, ओपन पार्किंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 25 के.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीसीटीवी सिस्टम, दो 13 यात्री क्षमता वाली लिफ्ट, एक 8 यात्री क्षमता वाली लिफ्ट और आधुनिक विद्युतीकरण जैसी सुविधाएं होंगी.

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजन प्रताप सिंह, यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष, एससी-एसटी आयोग की अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे. यह भवन न केवल निर्वाचन आयोग के कार्यों को सुगम बनाएगा, बल्कि तकनीकी और आधुनिक सुविधाओं के साथ एक मॉडल कार्यालय के रूप में भी स्थापित होगा.

