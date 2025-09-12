ETV Bharat / state

अगर आप भी अपने खाते में चाहते हैं सरकार दे 10 हजार, तो करना होगा बस यह काम

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेना है तो जीविका समूह से जुड़ने का कार्य चल रहा है. खाते में सीधे 10 हजार रुपये मिलेंगे.

Mahila Rajgar Yojna
जीविका से जुड़ी महिलाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read
गया : बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ देने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. इसके लिए जीविका महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है, जिसका आवेदन निःशुल्क है. आवेदन प्राप्ति एवं जांच के उपरांत मनचाहे रोजगार के लिए महिलाओं को उनके खाते में सीधे दस हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा.

पहले 10 हजार फिर 2 लाख तक का लाभ : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर से शुरू किया है. इसके तहत महिलाओं के खाते में 10 हजार दिए जाएंगे. जीविका की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाना है. जो महिलाएं पहले से जीविका समूह से नहीं जुड़ी हैं. अब उन्हें समूह से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है.

जीविका समूह से जोड़ने के लिए उनका आवेदन लिया जा रहा. आवेदन पूरी तरह से निशुल्क रूप से लिया जा रहा है. आवेदन प्राप्ति एवं जांच के बाद महिलाओं के खाते में सीधे 10 हजार की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी. पहले 10 हजार की राशि आएगी. फिर रोजगार के आकलन के बाद आवश्यकता अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है.

WOMEN EMPLOYMENT SCHEME IN BIHAR
जीविका दीदियों के साथ सीएम नीतीश (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

कई प्रखंडों में हो रहा प्रचार प्रसार : गया जिले के कई प्रखंडों में इसके लिए प्रचार प्रसार हो रहा है. जीविका डीपीएम आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए सरकार द्वारा आर्थिक लाभ दिया जाएगा. योजना की जानकारी एवं आवेदन के लिए प्रत्येक जीविका महिला ग्राम संगठन की विशेष बैठक की जा रही है. साथ ही इसके लिए जागरूकता वाहन भी चलाया जा रहा है.

जागरूकता वाहन फिलहाल गया जिले के 11 प्रखंडों में चलाया जा रहा है, जिसमें आमस, बोधगया, डोभी, बाराचट्टी, डुमरिया, फतेहपुर, गया टाउन, गुरारू, खिजरसराय, कोच और वजीरगंज शामिल है. जागरूकता वाहन के माध्यम से सभी जीविका ग्राम संगठनों को आवेदन भरने के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जो महिला पहले से जीविका समूह से नहीं जुड़ी है, उन्हें समूह से जोड़कर इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

इस तरह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ महिलाओं को देने के लिए जीविका महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से आवेदन लेने का कार्य जारी है. जीविका समूह में जोड़ने के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है. ग्रामीण विकास विभाग बिहार के द्वारा जीविका के माध्यम से इस योजना का कार्य किया जा रहा है.

Mahila Rajgar Yojna
योजना के बारे में महिलाओं को दी जा रही जानकारी (ETV Bharat)

''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है. जीविका महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है. जो महिलाएं जीविका स्वयं समूह में पहले से नहीं जुड़ी है, वह इसके माध्यम से जुड़ सकती है और सरकार की इस योजना का सीधा लाभ ले सकती है. सरकार की इस योजना के तहत 10 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी उसके बाद 2 लाख तक की राशि का प्रावधान है. ग्रामीण विकास विभाग बिहार के द्वारा जीविका माध्यम से इस योजना का कार्य किया जा रहा है.''- आचार्य मम्मट, जीविका डीपीएम

