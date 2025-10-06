ETV Bharat / state

दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, छत्तीसगढ़ आने का देंगे न्योता

15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा आदिवासी गौरव दिवस. राज्योत्सव के आयोजन में शामिल होंगे पीएम मोदी.

CM DELHI VISIT
छत्तीसगढ़ आने का देंगे न्योता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 10:27 AM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए हैं. अपने दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णु देव साय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री साय दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे. मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देंगे सीएम: सीएम विष्णु देव साय के दौरे को लेकर बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे. मुलाकात में सीएम राष्ट्रपति को विश्व आदिवासी गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ आने का न्योता देंगे. 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा था की विश्व आदिवासी गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ आएंगी. इसके लिए उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा.

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी मिलेंगे सीएम: दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णु देव साय उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे. मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति को भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण देंगे.

31 अक्टूबर को आएंगे पीएम मोदी: छत्तीसगढ़ अपने स्थापना की 25वींं सालगिरह मनाने जा रहा है. इसे लेकर खास तैयारियां जारी हैं. राजोत्सव में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की शाम को छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 नवंबर को आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. प्रधानमंत्री के आने को लेकर कार्यक्रम तय हो गया है. 31 जुलाई को दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री ने उन्हें निमंत्रण दिया था और उसके बाद उनके आने का कार्यक्रम तय हो गया.

भाजपा नेताओं से भी करेंगे मुलाकात: दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे. इस दौरान नक्सल समस्या को लेकर चलाए जा रहे हैं अभियान को लेकर भी राजनाथ सिंह से बातचीत हो सकती है. आपको बतां दें कि बस्तर दशहरा में शामिल होने आए अमित शाह ने राज्य के विकास के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है. अमित शाह ने कहा है कि 2031 तक बस्तर के सभी घरों में बिजली सभी गांव में अस्पताल की व्यवस्था कर दी जाएगी. माना जा रहा है कि विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे ,साथ ही राज्य में चल रही विकास योजनाओं खास तौर से नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी चर्चा करेंगे.

