छत्तीसगढ़ को 51 महतारी सदन का गिफ्ट, सीएम ने कहा, महिलाओं को सशक्त बनाना शासन का कर्तव्य

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2025 at 8:45 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 9:34 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित 51 महतारी सदनों का उद्घाटन किया.धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के करेली बड़ी गांव में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, साय ने इस पहल को राज्य में माताओं और बहनों की प्रगति के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया.
51 महतारी सदन का उदघाटन: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार ने पिछले साल गांवों में महिलाओं के लिए समर्पित केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी जहां वे एक सुरक्षित और सुसज्जित स्थान पर काम के लिए एक साथ आ सकेंगी. सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हमने जो वादा जनता से किया था उसे पूरा किया है.यह योजना राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत शुरू की गई है.
धमतरी जिले के लोगों को हम बधाई देते हैं. कार्य संचालन के लिए उनको मदद मिलेगी. शासन की कोशिश है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए. महिलाएं लगातार आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन हो: विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
पहले हमें बैठने तक की जगह नहीं थी. सामान रखने तक की जगह नहीं थी. महिला सदन मिलने से अब हम लोगों बैठक करने में आसानी होगी. जिनको यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको भी यहां आने में सहूलियत होगी. कई गांव की महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी. सीएम ने जो काम किया हम उसके लिए सीएम को धन्यवाद देते हैं: भोज भारती, स्व सहायता समूह
महिला सदन का आज उदघाटन हुआ है. हमें खुशी है कि हमारे लिए शासन ने महिला सदन बनाकर दिया. पहले हमें हर काम के लिए धमतरी जिला जाना पड़ता था. लेकिन अब करेली में ही हमारा हर काम हो जाएगा: मोनिका साहू, स्व सहायता समूह
महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा: सीएम ने कहा कि महतारी सदन योजना छत्तीसगढ़ को महिला केंद्रित विकास का आदर्श बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सीएम ने कहा कि ये योजना न केवल महिला सशक्तिकरण, बल्कि राज्य के समग्र विकास का आधार बनेंगे.साय ने कहा इस तरह की योजनाएं हमारी माताओं और बहनों के लिए शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का केंद्र बनेंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुविधाएं शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करेंगी.
स्व सहायता समूह को मिलेगी शक्ति: मुख्यमंत्री ने कहा, "महतारी सदनों में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शामिल किया जाएगा, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित प्रथाओं और डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा".
सीएम ने बांटे प्रमाण पत्र: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय आस्था महिला संकुल संगठन की सदस्यों को करेली बड़ी स्थित महतारी सदन के हस्तांतरण प्रमाण पत्र भी सौंपे. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा जिनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भी जिम्मा है वो भी मौजूद रहे. आयोजन में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए. पिछले वर्ष ग्राम पंचायतों में 179 महतारी सदनों के निर्माण का आदेश जारी किया गया था, जिनमें से 51 का निर्माण पूरा हो चुका है. शासन की ओर से बताया गया कि पहले चरण में, राज्य के प्रत्येक विकासखंड में महतारी सदनों का निर्माण शुरू हो गया है और 5 वर्षों के भीतर सभी पंचायतों में ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी.
245 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों की सौगात: सीएम ने धमतरी जिले को आज 245 करोड़ 80 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक अजय चन्द्राकर समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
योजना के जुड़ी बड़ी बातें
- करेली बड़ी कुरूद विधानसभा क्षेत्र का गांव है.
- महतारी सदन निर्माण योजना के अंतर्गत महतारी सदनों का निर्माण हुआ.
- ग्राम पंचायत भेंडरी, मेघा, खरेंगा और करेली बड़ी में बने महतारी सदन.
- प्रथम चरण में वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 202 महतारी सदन के लिए कुल 50 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए.
- 2500 वर्गफीट में निर्मित होने वाले प्रत्येक महतारी सदन की लागत 24.70 लाख है.
- प्रत्येक महतारी सदन में एक हॉल, कमरा, किचन, स्टोर, दुकान, बाउड्रीवाल, प्रसाधन एवं बोरवेल का निर्माण कराया गया.
- महतारी सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यभर की महिला स्व-सहायता समूह की करीब 2 लाख सदस्य महिलाएं वर्चुअल शामिल हुईं.
- पीएम के आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर महतारी सदन का निर्माण कराया जा रहा.
- द्वितीय चरण में वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कुल 166 महतारी सदन के लिए 50 करोड़ की मंजूरी दी गई.
- द्वितीय चरण में निर्मित होने वाले प्रत्येक महतारी सदन की लागत 30 लाख.
- महतारी सदन में मीटिंग हॉल, सुविधा केंद्र बने हैं. यहां 150 से 200 महिलाएं आराम से बैठ सकेंगी.
