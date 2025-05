ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: राजनांदगांव से 3 जिले के 800 तीर्थयात्री शिर्डी के लिए निकले - CHIEF MINISTER TIRTHA DARSHAN

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 15, 2025 at 2:51 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 4:21 PM IST 2 Min Read

राजनांदगांव: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से शिरडी तक स्पेशल ट्रेन बुधवार को रवाना की गई. राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया. इस ट्रेन में राजनांदगांव सहित 3 जिले के 800 से ज्यादा यात्री तीर्थ के लिए निकले. तीर्थ यात्रा योजना में यात्रियों की खुशी देखते ही बन रही थी. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत तीर्थ यात्रा करने राजनांदगांव से स्पेशल ट्रेन शिर्डी के लिए रवाना हुई. शिर्डी में साई बाबा के दर्शन के बाद यात्रियों को त्रयंबकेश्वर के दर्शन कराए जाएंगे. इसके साथ ही शनि शिंगणापुर में भगवान शनि देव के दर्शन कराए जाएंगे. इसके बाद 17 मई को सभी तीर्थ यात्री वापस राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे. यात्रियों ने खुशी जाहिर की और साय सरकार का धन्यवाद दिया.

