कटघोरा में मुख्यमंत्री ने किया कई विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, हाईटेक बस स्टैंड की घोषणा

सीताराम कंवर को किया याद: सीएम रामपुर चौक भी पहुंचे, जहां उन्होंने अमर शहीद सीताराम कंवर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया. इस अवसर पर आदिवासी समाज के प्रमुख नेता, भाजपा पदाधिकारी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. शहीद सीताराम कंवर की वीरता को याद करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते. उनकी प्रतिमा नई पीढ़ी को प्रेरणा देगी.

क्या-क्या हुई घोषणा: मुख्यमंत्री ने कसनिया मोड़ पर बनने वाले नए चौक का भूमि पूजन किया. यह चौक जायसवाल समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर स्थापित किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि चौक पर भगवान सहस्त्रबाहु की भव्य प्रतिमा स्थापित 25 लाख रुपए की लागत से स्वागत गेट और सुंदर गार्डन का भी निर्माण कराया जाएगा.

कोरबा. जिले के उपनगरी क्षेत्र कटघोरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर रहे. इस दौरान वे महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन में शामिल हुए. उन्होंने विकासकार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया. इसके अलावा समाज के लोगों से सीधा संवाद किया. हालांकि इस दौरान ननकीराम कंवर नदारद रहे.

मुख्यमंत्री सातगढ़ कंवर समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए. जहां उन्होंने समाज के लोगों के तारीफ की और कहा कि सरकार के साथ यदि समाज भी विकास के कार्य में शामिल हो जाए. तो सरकार दोगुनी गति से काम करेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज कटघोरा के एक दिवसीय दौरे पर करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं की सौगात दी.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों का भूमिपूजन किया

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर इस चौक की नींव रख रहे हैं. इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण: CM ने कर्बला दौरे के दौरान कटघोरा नगर को आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक बस स्टैंड देने की घोषणा की है. क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रेमचंद पटेल ने बस स्टैंड के निर्माण की मांग की थी जिस पर सहमति देते हुए मुख्यमंत्री साय ने 5 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टैंड निर्माण की घोषणा की है.

कटघोरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर रहे.

कटघोरा का बस स्टैंड है अहम: सड़क से सफर करने वाले लंबी दूरी के यात्रियों के लिए ये एक जंक्शन जैसा है. अंबिकापुर होते हुए झारखंड और बिहार तक की दूरी के लिए बस कटघोरा से ही रवाना होती हैं. दूसरी तरफ बिलासपुर, रायपुर और बस्तर की तरफ भी कटघोरा से ही बसें अपनी राह पकड़ती हैं. इस लिहाज से कटघोरा का बस स्टैंड, जिला मुख्यालय के बस स्टैंड से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है.

कटघोरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर रहे

कंवर समाज के भवन के लिए एक करोड रुपए स्वीकृत: सीएम साय ने आदिवासी कंवर समाज भवन के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. वहीं जायसवाल कलार समाज को भी बड़ी सौगात दी है. कसनिया चौक का नाम बदलकर अब भगवान सहस्त्रबाहु चौक रखा जाएगा.

पूरी ताकत से जवान नक्सलियों से लड़ रहे: नक्सलियों के आत्मसमर्पण के प्रश्न पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि अभी और भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे. जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है. पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारे जवान उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई तक पहुंच चुके हैं. गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में यह लड़ाई लगातार जारी है. एक लक्ष्य तय किया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा. जिस तरह से हमारे जवान काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यह लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे.

ननकी राम रहे कार्यक्रम से गैरहाजिर: कटघोरा में सीएम सातगढ़ कंवर समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए. जहां उन्होंने अमर शहीद सीताराम कंवर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया. भाजपा नेताओं सहित कंवर समाज के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. लेकिन प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी आदिवासी लीडर और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर पूरे कार्यक्रम में नजर नहीं आए. जबकि वह कंवर समाज के एक बेहद महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं. जिस तरह से ननकी ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोला है. इसके बाद से ही वह सत्ता, प्रशासन और भाजपा नेताओं के बीच अलग-थलग से नजर आ रहे हैं.