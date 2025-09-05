ETV Bharat / state

गौर करने वाली बात यह है कि जनता सेवा से जो भी यात्री सफर करेंगे, उन्हें किराए में लाभ होगा. रोडवेज बसों का किराया 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रियों से वसूला जाता है. जबकि जनता सेवा का किराया 1.04 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वसूल किया जाएगा. यानी जिस रूट का किराया सामान्य बस का 100 होगा, उसी रूट पर जनता सेवा से सफर करने पर यात्रियों को 80 रुपए ही चुकाने होंगे. सीधे तौर पर यात्रियों के 20 रुपए की बचत होगी.

सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडीः परिवहन मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे. यह बसें ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए संचालित कराई जाएंगी. इन बसों की दूरी 75 से 80 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले गांव के लिए होगी. परिवहन निगम के जिन डिपो में जो बसें आठ से 10 साल की आयु पूरी कर चुकी होंगी, उन्हीं बसों को मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के रूप में चलाया जाएगा.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जनता को कल यानि 6 सितंबर को बड़ा तोहफा देने जा रही है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा की शुरुआत करने जा रहा है. इसके तहत प्रदेश भर में करीब 250 जनता सेवा बसों का संचालन किया जाएगा. हर डिपो की 10 फीसदी फ्लीट जनता सेवा की होगी. जनता सेवा से सफर करने वाले यात्रियों का किराया सामान्य बसों की तुलना में 20 तक कम होगा. जनता सेवा के लिए नए रूट बनाए जाएंगे. इन ग्रामीण रूटों पर कोई और बस संचालित नहीं होगी.

कई योजनाओं का होगा शुभारंभ. (ETV Bharat)

ग्रामीणों को मिलेगा बेहतर परिवहन विकल्पः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक अधिकारी ने बताया कि जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान लोहिया ग्रामीण बस सेवा का संचालन किया गया था. उसी तरह अब जनता की सेवा के लिए परिवहन निगम मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा का संचालन करने को तैयार है. इन बसों से ग्रामीणों को काफी फायदा होगा. छोटा बिजनेस करने वाले लोग इन बसों से बाजार के लिए समान ले आ सकेंगे. फल, सब्जी और दूध ले जा सकेंगे. उनका किराया कम लगेगा जिससे उन्हें फायदा मिलेगा.

योगी आदित्यनाथ सरकार जनता की सेवा के लिए लगातार काम कर रही है. इसी क्रम में अब ग्रामीणों को सस्ती बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा का संचालन होगा जिसका किराया साधारण बसों की तुलना में 20% तक कम होगा. चालक परिचालकों को भी इसका फायदा मिलेगा. इससे छोटे व्यवसाईयों का कारोबार बढ़ेगा. इसके अलावा आठ नई एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें, एसी इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही सीएनजी बसों और साधारण बसों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। परिवहन निगम और परिवहन विभाग की कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जो जनता के हित में होंगी.-दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

चालक-परिचालकों को भी होगा फायदाः मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा से चलने वाले ड्राइवर-कंडक्टरों को भी फायदा होगा. ड्राइवर-कंडक्टर जो सामान्य बस संचालित करते हैं, उन्हें प्रतिदिन 2.06 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान होता है. जबकि कम दूरी के लिए संचालित होने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के चालक-परिचालकों को ₹2.18 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा. इतना ही नहीं 26 दिनों तक लगातार बस संचालन करेंगे तो उन्हें इंसेंटिव के तौर पर 5000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे. इसके अलावा ड्राइवर-कंडक्टर 80% से ज्यादा जितना भी लोड फैक्टर लाएंगे, उसके लिए ड्राइवर कंडक्टर को कमीशन भी दिया जाएगा. यानी बस में जितनी सीटें हैं, उनमें 80 फीसदी सीटों से ज्यादा जो भी सीटों का लोड फैक्टर आएगा तो आधा-आधा कमीशन वितरित कर देगा.



कई अन्य बसों का भी उद्घाटन करेंगे सीएम: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के अलावा आठ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों, 16 एक इलेक्ट्रिक बसों, एक रिट्रोफिट इलेक्ट्रिक, 10 सीएनजी बसों, दो अन्य श्रेणी की एसी बसें, 20 टाटा कंपनी की साधारण बसें, 43 आयशर कंपनी की बसों का उद्घाटन करेंगे. 400 बीएस 6 बसों का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होगा. इसके अलावा परिवहन विभाग की 11 इंटरसेप्टर को भी हरी झंडी दिखाएंगे.

