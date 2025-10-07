ETV Bharat / state

दिल्ली में बजट घोषणाओं पर कितना हुआ काम, मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद रेखा सरकार से घोषणाओं पर काम होने की आस लगाई जा रही है. जनता अब सवाल पूछने लगी है. बीते दिनों संपन्न हुए सेवा पखवाड़े के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री जब क्षेत्र में दौरे पर थे, तब चुनावी वादों और नई सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की थी, इससे संबंधित सवालों से उनका सामना हुआ. जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रमुख से चालू वित्त वर्ष के छह महीने में क्या-क्या काम हुआ, इसकी रिपोर्ट मांगी है. सभी संबंधित विभागों से बजट में निर्धारित फंड में से अब तक खर्च राशि, योजनाओं की स्थिति, राजस्व की स्थिति की विस्तृत जानकारी के साथ बजट खर्च की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

8 अक्टूबर को सीएम ने बुलाई बैठक

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार यानि 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने बजट में अब तक हुए काम को लेकर सचिवालय में एक बैठक भी बुलाई है. चालू वित्त वर्ष के लिए रेखा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. सरकार ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये, अलग-अलग आर्थिक सहायता योजनाओं में बढ़ोत्तरी, दिल्ली एनसीआर को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की थी.

अब तक नहीं शुरू हुई महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने वाली स्कीम

बीजेपी सरकार का चुनावी वादा जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का वादा था, इस मद में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बाद भी यह योजना अब तक लागू नहीं पाई है.

योजना में क्यों हो रही देरी, सीएम ने मांगा जवाब

इसी तरह बजट में घोषित कई योजनाएं अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है. कई विभाग बजट मद को खर्च करने में भी पीछे चल रहे है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आदेश में कहा गया है कि अगर कोई योजना धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं तो विभाग को उस कारण के साथ क्या अड़चन आ रही है, विस्तृत जानकारी देनी होगी.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जिसकी थीम 'विकसित दिल्ली' थी. यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31.5% अधिक है. बजट में महिला सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और यमुना नदी की सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है.