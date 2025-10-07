ETV Bharat / state

दिल्ली में बजट घोषणाओं पर कितना हुआ काम, मुख्यमंत्री ने मांगी रिपोर्ट

8 अक्टूबर को सीएम रेखा ने बजट में हुए कामों पर चर्चा के लिए सचिवालय में एक बैठक बुलाई है जिसमें रिपोर्ट देखी मांगी जाएगी.

8 अक्टूबर की अहम बैठक में होगी चर्चा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 7, 2025 at 3:48 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 4:02 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद रेखा सरकार से घोषणाओं पर काम होने की आस लगाई जा रही है. जनता अब सवाल पूछने लगी है. बीते दिनों संपन्न हुए सेवा पखवाड़े के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री जब क्षेत्र में दौरे पर थे, तब चुनावी वादों और नई सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की थी, इससे संबंधित सवालों से उनका सामना हुआ. जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रमुख से चालू वित्त वर्ष के छह महीने में क्या-क्या काम हुआ, इसकी रिपोर्ट मांगी है. सभी संबंधित विभागों से बजट में निर्धारित फंड में से अब तक खर्च राशि, योजनाओं की स्थिति, राजस्व की स्थिति की विस्तृत जानकारी के साथ बजट खर्च की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

8 अक्टूबर को सीएम ने बुलाई बैठक
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार यानि 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने बजट में अब तक हुए काम को लेकर सचिवालय में एक बैठक भी बुलाई है. चालू वित्त वर्ष के लिए रेखा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. सरकार ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये, अलग-अलग आर्थिक सहायता योजनाओं में बढ़ोत्तरी, दिल्ली एनसीआर को गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की थी.

दिल्ली कैबिनेट
दिल्ली कैबिनेट (ETV BHARAT)

अब तक नहीं शुरू हुई महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने वाली स्कीम
बीजेपी सरकार का चुनावी वादा जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने का वादा था, इस मद में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान होने के बाद भी यह योजना अब तक लागू नहीं पाई है.

योजना में क्यों हो रही देरी, सीएम ने मांगा जवाब
इसी तरह बजट में घोषित कई योजनाएं अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है. कई विभाग बजट मद को खर्च करने में भी पीछे चल रहे है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आदेश में कहा गया है कि अगर कोई योजना धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं तो विभाग को उस कारण के साथ क्या अड़चन आ रही है, विस्तृत जानकारी देनी होगी.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जिसकी थीम 'विकसित दिल्ली' थी. यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31.5% अधिक है. बजट में महिला सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और यमुना नदी की सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है.

PROGRESS REPORT OF WORK IN DELHI
CM रेखा गुप्ता ने मांगी विकास योजनाओं की रिपोर्ट (ETV BHARAT)
2025-26 दिल्ली बजट की प्रमुख घोषणाएं

1. महिला एवं सामाजिक कल्याण-'महिला समृद्धि योजना': पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

  • सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि: संकटग्रस्त महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सहायता में भी वृद्धि की जाएगी.
  • गर्भवती माताओं के लिए: उन्हें पोषण किट और 21,000 रुपये का भत्ता प्रदान करने के लिए 210 करोड़ का आवंटन.
  • महिला सुरक्षा: शहर भर में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
  • मुफ्त बस यात्रा: महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु 'पिंक टिकट' को दुरुपयोग रोकने के लिए स्मार्ट कार्ड से बदला जाएगा.

2. स्वास्थ्य और शिक्षा-राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू की गई, लाभार्थियों को मौजूदा कवरेज के अलावा 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवरेज मिलेगा. इसके लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

  • स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार: निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान.
  • स्कूल शिक्षा: कक्षा 9 से 12 तक के 7,000 क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे. (प्रोजेक्टर, ऑडियो-विजुअल एड्स आदि).
  • 'सीएम श्री स्कूल': पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर 60 नए सीएम श्री स्कूल स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • लैपटॉप योजना: कक्षा 10 पास करने वाले 1,200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे.
  • एजुकेशन हब: नरेला में एक एजुकेशन हब स्थापित किया जाएगा.

3. पर्यावरण और जल प्रबंधन-यमुना नदी की सफाई: यमुना की सफाई को मुख्य एजेंडा बनाते हुए, 40 विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) स्थापित करने और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन

  • जलभराव रोकथाम: जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 603 करोड़ रुपये आवंटित
  • स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता: स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता प्रणाली में सुधार के लिए 9,000 करोड़ रुपये का कुल आवंटन
  • प्रदूषण नियंत्रण: प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए 300 करोड़ रुपये और पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए 506 करोड़ का प्रावधान

4. इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन-परिवहन विभाग को सबसे बड़ा आवंटन: परिवहन विभाग को 12,952 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा आवंटन मिला

  • दिल्ली मेट्रो विस्तार: दिल्ली मेट्रो के विस्तार परियोजनाओं के लिए 2,929 करोड़ रुपये का आवंटन
  • नई इलेक्ट्रिक बसें: परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की योजना
  • दिल्ली-NCR कनेक्टिविटी: दिल्ली और एनसीआर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं
  • इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए: पूंजीगत व्यय को दोगुना करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 28,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

5. अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं-व्यापारी कल्याण बोर्ड: व्यापारियों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना

  • 'अटल कैंटीन': शहर भर में 100 'अटल कैंटीन' स्थापित करने के लिए 100 करोड़ का आवंटन
  • झुग्गी पुनर्विकास: झुग्गी झोपड़ी (JJ) क्लस्टर्स के पुनर्विकास और विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का फंड
  • बिजली सब्सिडी: बिजली सब्सिडी के लिए 3,843 करोड़ का प्रावधान
  • होम गार्ड्स: होम गार्ड्स की संख्या में 10,000 की वृद्धि की घोषणा

