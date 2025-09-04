नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज, 4 सितंबर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर एनडीएमसी की नई शैक्षिक पहल - "विकास भी, विरासत भी" का शुभारंभ किया, जिससे एनडीएमसी स्कूलों के 28,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे और इस अवसर पर एनडीएमसी के 15 शिक्षकों को भी सम्मानित किया.



इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्य अनिल वाल्मीकि, दिनेश प्रताप सिंह और ओएसडी (शिक्षा), रंजना देसवाल के साथ वरिष्ठ अधिकारी, स्कूलों के प्रमुख, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे.



"शिक्षक हमारे राष्ट्र के सच्चे चित्रकार हैं"

एनडीएमसी स्कूल के छात्रों के नए पाठ्यक्रम की पहल का अनावरण करने के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शिक्षक हमारे राष्ट्र के सच्चे चित्रकार हैं - आज बच्चों में वे जो मूल्य डालते हैं, वे भारत के कल के जीवंत कैनवास को आकार देंगे. जिस प्रकार देखभाल से पोषित बीज एक शक्तिशाली वट वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार शिक्षक युवा मन में जो ज्ञान और मूल्य बोते हैं, वे भविष्य के मजबूत, जिम्मेदार नागरिकों के रूप में विकसित होते हैं.

"नए पाठ्यक्रम के तहत, हम न केवल विकास बल्कि विरासत भी सिखा रहे हैं. यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे छात्र जीवन मूल्यों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ें और राष्ट्र के लिए महान व्यक्तित्व बनें." आज स्वदेशी अपनाकर हम एक बार फिर भारत की आर्थिक नींव को और मज़बूत कर सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि

रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों को नदियों, जंगलों, पहाड़ों और जल के संरक्षण का महत्व सिखाना हमारा पवित्र कर्तव्य है. तभी हम प्राकृतिक संसाधनों की अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचा सकते हैं. उन्होंने शहर को स्वच्छ, हरा-भरा और सुंदर बनाए रखने के प्रयासों के लिए एनडीएमसी की सराहना की और कहा कि पूरी दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, हमें सबसे पहले प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साकार करना होगा. पानी की हर बूँद बचाना, प्रदूषण से लड़ना और यमुना को उसकी प्राचीन गरिमा प्रदान करना इनमें शामिल है.

15 शिक्षकों को किया सम्मानित (ETV Bharat)



दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी को नए पाठ्यक्रम लागू करने पर बधाई देते हुए कहा कि एनडीएमसी अपने कार्यों में विकास के साथ-साथ विरासत मूल्यों को भी शामिल कर रही है, जिसका एक उदाहरण भारतीय वास्तुकला की झलक से निर्मित घंटाघर का शिलान्यास है.

इस अवसर पर एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने छात्र जीवन से ही शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए सदैव तत्पर रही हैं. नए पाठ्यक्रम की पहल की विशेषताओं के बारे में बताते हुए चहल ने कहा कि एनडीएमसी स्कूलों के 28,000 से अधिक छात्र इस समग्र और मूल्य-आधारित शिक्षण मॉडल से लाभान्वित होंगे. यह पहल प्राकृतिक परिवेश में सीखने, योग और कल्याण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति आधारित शिक्षा, भारतीय दर्शन और गुरु-शिष्य परंपरा को समझने, भाईचारे, करुणा और सम्मान के शाश्वत मूल्यों को स्थापित करने पर केंद्रित होगी. "विकास भी, विरासत भी" के विजन और शैक्षणिक दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए एक विशेष रूप से तैयार की गई पुस्तिका भी आज जारी की गई है.





उत्कृष्ट शिक्षकों/शिक्षाविदों को किया गया सम्मानित

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अटल आदर्श और नवयुग स्कूलों के 15 उत्कृष्ट शिक्षकों/शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया. इसमें मोनिका आनंद (प्रधानाचार्य), रमा जोशी (हेड मिस्ट्रेस), डॉ. रचना मोहन (पीजीटी अंग्रेजी), नरेश कुमार (पीजीटी कंप्यूटर साइंस), सीवेंद्र सिंह (पीजीटी इतिहास), देब डी. दत्ता (पीजीटी चित्रकला), कमलेश कुमारी (टीजीटी कार्य अनुभव), रेणु सचदेवा (टीजीटी प्राकृतिक विज्ञान), हरीश कुमार रावत (टीजीटी अंग्रेजी), वर्षा सिंह (टीजीटी अंग्रेजी), कैलाश चंद्र दक्ष (टीजीटी गणित), संजय कुमार यादव (सहायक शिक्षक), पारुल चौधरी (टीजीटी शारीरिक शिक्षा), एस. ग्लोरी मैरी (सहायक शिक्षक), सरोज (टीजीटी चित्रकला) शामिल है.

