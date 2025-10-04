गरबा रंग में रंगी सीएम रेखा, बांसेरा पार्क के रंगरात्रि कार्यक्रम में लिया हिस्सा, LG वीके सक्सेना ने पत्नी संग की दुर्गा पूजा
मुख्यमंत्री के गरबा कार्यक्रम में शामिल होने से वहां मौजूद सभी महिलाएं उत्साहित हो गईं. गरबा कलाकार CM को देख फूले नहीं समा रही थीं.
नई दिल्ली: नवरात्रि पर्व पूरा होने के बाद भी राजधानी दिल्ली गरबा के रंग में रंगी हुई है, कई जगहों पर गरबा कार्यक्रम किया जा रहा है. बांसेरा उद्यान में एक रंगारंगा गरबा कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की. जहां मुख्यमंत्री गरबा के रंग में रंगी नजर आई. इस कार्यक्रम में एलजी वीके सक्सेना परिवार समेत शामिल हुए.
दिल्ली के बांसेरा उद्यान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बांसेरा उद्यान में आयोजित रंगात्रि कार्यक्रम में उपराज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद शामिल हुए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरबा किया. यहां मुख्यमंत्री को गरबे के रंग में रंगा देख सभी दर्शक खुश हो रहे थे. सीएम को गरबा करती देख सभी महिलाएं उत्साहित हो गई और खुशी का इजहार करने लगी.
Delhi: Chief Minister Rekha Gupta joined Lieutenant Governor’s wife Sangeeta Saxena for a Dandiya celebration at Banesra Park. pic.twitter.com/UNYZzKOgc4— IANS (@ians_india) October 4, 2025
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बांसरा पार्क में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पत्नी संगीता सक्सेना के साथ डांडिया समारोह में भाग लिया.
Delhi: Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena and his wife Sangita Saxena performed the Aarti of Goddess Durga at Baansera Park on Rang Ratri pic.twitter.com/LmbWCjQgrY— IANS (@ians_india) October 4, 2025
सीएम रेखा ने इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें X पर शेयर की और लिखा- बांसेरा उद्यान में आयोजित रंगात्रि कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी एवं गणमान्यजनों के साथ सम्मिलित हुई। डांडिया और गरबा से सजी यह रंगात्रि दिल्ली की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है जो गुजरात की समृद्ध परंपराओं को अपनाकर एकता, सौहार्द और उत्सव का संदेश देती है.
बांसेरा उद्यान में आयोजित रंगात्रि कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी एवं गणमान्यजनों के साथ सम्मिलित हुई।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 4, 2025
डांडिया और गरबा से सजी यह रंगात्रि दिल्ली की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है जो गुजरात की समृद्ध परंपराओं को अपनाकर… pic.twitter.com/tYK7vEBPO1
वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि, "नवरात्रि उत्सव हाल ही में समाप्त हुआ है। हर साल की तरह, हमने इस साल भी डीडीए के माध्यम से बांसड़ा में गरबा का आयोजन किया है। यह अब एक वार्षिक आयोजन बन गया है... गरबा, जो पहले गुजरात से जुड़ा था, अब देश और दुनिया भर में खेला जाता है... मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद थे...''.
#WATCH | Lieutenant Governor of Delhi Vinai Kumar Saxena says, " the navratri festival has recently ended. as every year, we have organised garba in baansera through dda this year too. it has now become an annual event... garba, which was earlier associated with gujarat, is now… pic.twitter.com/C8GaHP72s8— ANI (@ANI) October 4, 2025
इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना ने रंग रात्रि पर बांसेरा पार्क में देवी दुर्गा की आरती की और डांडिया कार्यक्रम में भाग लिया.
