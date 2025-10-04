ETV Bharat / state

गरबा रंग में रंगी सीएम रेखा, बांसेरा पार्क के रंगरात्रि कार्यक्रम में लिया हिस्सा, LG वीके सक्सेना ने पत्नी संग की दुर्गा पूजा

मुख्यमंत्री के गरबा कार्यक्रम में शामिल होने से वहां मौजूद सभी महिलाएं उत्साहित हो गईं. गरबा कलाकार CM को देख फूले नहीं समा रही थीं.

CM REKHA IN GARBA CELEBRATIONS
गरबा समारोह में सीएम रेखा गुप्ता (SOURCE: X HANDLE CMO DELHI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नवरात्रि पर्व पूरा होने के बाद भी राजधानी दिल्ली गरबा के रंग में रंगी हुई है, कई जगहों पर गरबा कार्यक्रम किया जा रहा है. बांसेरा उद्यान में एक रंगारंगा गरबा कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की. जहां मुख्यमंत्री गरबा के रंग में रंगी नजर आई. इस कार्यक्रम में एलजी वीके सक्सेना परिवार समेत शामिल हुए.

दिल्ली के बांसेरा उद्यान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, बांसेरा उद्यान में आयोजित रंगात्रि कार्यक्रम में उपराज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद शामिल हुए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरबा किया. यहां मुख्यमंत्री को गरबे के रंग में रंगा देख सभी दर्शक खुश हो रहे थे. सीएम को गरबा करती देख सभी महिलाएं उत्साहित हो गई और खुशी का इजहार करने लगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बांसरा पार्क में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पत्नी संगीता सक्सेना के साथ डांडिया समारोह में भाग लिया.

सीएम रेखा ने इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें X पर शेयर की और लिखा- बांसेरा उद्यान में आयोजित रंगात्रि कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, कैबिनेट सहयोगी श्री आशीष सूद जी एवं गणमान्यजनों के साथ सम्मिलित हुई। डांडिया और गरबा से सजी यह रंगात्रि दिल्ली की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है जो गुजरात की समृद्ध परंपराओं को अपनाकर एकता, सौहार्द और उत्सव का संदेश देती है.

वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि, "नवरात्रि उत्सव हाल ही में समाप्त हुआ है। हर साल की तरह, हमने इस साल भी डीडीए के माध्यम से बांसड़ा में गरबा का आयोजन किया है। यह अब एक वार्षिक आयोजन बन गया है... गरबा, जो पहले गुजरात से जुड़ा था, अब देश और दुनिया भर में खेला जाता है... मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद थे...''.

इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और उनकी पत्नी संगीता सक्सेना ने रंग रात्रि पर बांसेरा पार्क में देवी दुर्गा की आरती की और डांडिया कार्यक्रम में भाग लिया.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां तेज, CM रेखा गुप्ता ने यमुना घाट का किया निरीक्षण, स्वच्छ घाट बनाने का दिया भरोसा

ये भी पढ़ें- दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग का किया उद्घाटन, जानें कितनी गाड़ियां हो सकेंगी खड़ी

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REKHA GARBA DANCEBANSERA PARK RANG RATRI CELEBRATIONLG VK SAXENABAANSERA PARK DELHI GARBACM REKHA IN GARBA CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.