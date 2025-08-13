पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित करने जा रहे हैं. इसी बीच सबसे अधिक चर्चा महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद देने को लेकर हो रही है. इसके अलावा नौकरी और रोजगार को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है.

स्वतंत्रता दिवस पर होगी बड़ी घोषणा: 15 अगस्त को मुख्यमंत्री गांधी मैदान से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री आज कैबिनेट में उसकी स्वीकृति ले सकते हैं. हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा से पहले कैबिनेट से स्वीकृति ली है.

पिछले सप्ताह लिए थे कई बड़े फैसले: बता दें कि 5 अगस्त को कैबिनेट की हुई बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी थी. जिसमें शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोईया का मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 और फिजिकल टीचर का मानदेय 8000 से बढ़कर 16000 किया गया था.

रात्रि प्रहरियों को दी थी बड़ी सौगात: इसके अलावा रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से बढ़कर 10000 करने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया था. शिक्षकों की नियुक्ति में करीब 85% डोमिसाइल लागू करने का बड़ा फैसला भी लिया गया था.

बिहार के प्रवासियों के लिए भी बड़ा फैसला: प्रवासी बिहारी के लिए भी बड़ा फैसला लिया था. जिसके तहत देश के विभिन्न राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से 6 हजार बिहार के कामगारों और आम नागरिकों के लिए परिवहन की विशेष व्यवस्था की गई है.

दुर्गा पूजा से छठ तक परिवहन की व्यवस्था: दुर्गा पूजा से छठ तक दो माह और होली में 1 माह से कुल 3 माह प्रत्येक वर्ष अगले 5 वर्षों तक लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों को पिक साइड से 150 प्रति सीट और ऑफ पिक साइड से ₹300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि दी जाने की स्वीकृति दी गयी थी.

आवागमन की सुविधा देना उद्देश्य: परिवहन के साधनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया था. इसके लिये वित्तीय वर्ष 2025 -26 में 7 करोड़ 27 लाख ₹6000 की स्वीकृति की गई थी.

29 जुलाई को 41 एजेंडों पर लगी थी मुहर: इससे पहले 29 जुलाई को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की थी. जिसमें 41 एजेंडों पर मुहर लगी थी. पत्रकार नियमावली 2019 संशोधन की भी स्वीकृति दी गयी थी. सरकार ने पत्रकारों का पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 कर दिया है.

