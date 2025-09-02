ETV Bharat / state

बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन एजेंडों पर लगेगी मुहर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है. मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2025 at 8:24 AM IST

पटना: मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई है. मीटिंग में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसला लिया जा सकता है. आज नौकरी और रोजगार को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, उस पर सबकी नजर रहेगी.

पिछले सप्ताह लिये गए ये बड़े फैसले: 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया था. बिहार में मौजूद सभी परिवार की एक महिला सदस्य को इच्छुक रोजगार के लिए ₹10000 देने का फैसला लिया था और यह राशि इसी महीने महिलाओं के अकाउंट में भेजी जाएगी. उसकी तैयारी चल रही है और 6 महीने में आकलन कर रोजगार के लिए 2 लाख तक और राशि देने का भी फैसला लिया गया था.

निवेशकों को मुफ्त जमीन: वहीं, 26 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की स्वीकृति दी थी. जिसमें रोजगार को लेकर निवेश करने वाले को मुफ्त में जमीन देने का बड़ा फैसला लिया था. जिसमें 1000 करोड़ तक निवेश करने वाले को 25 एकड़ जमीन, 100 करोड़ और 1000 रोजगार देने वाले निवेशकों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त देना शामिल हैं.

उद्योग पर फोकस: इसके अलावा कई तरह के इंसेंटिव देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया था. साथ ही 32 औद्योगिक पार्क बनाने के लिए 14600 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का भी फैसला लिया गया था. कुल 26 एजेंडा में से 9 एजेंडा सिर्फ उद्योग से जुड़े हुए थे.

पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी फोकस: वहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना और गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक मदद देने का भी फैसला लिया था. जिसमें गया से सिंगापुर, शारजाह, बैंकॉक और कोलंबो जैसे स्थान के लिए प्रत्येक ट्रिप में 10 लाख की मदद देने का फैसला लिया गया था, जबकि पटना से काठमांडू के लिए 5 लाख एक ट्रिप में आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया था.

पुरुषों को भी सरकार दे सकती है आर्थिक मदद: आज की कैबिनेट बैठक में भी युवाओं को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. महिलाओं की तरह पुरुषों को भी आर्थिक मदद देने पर फैसला हो सकता है. साथ ही नौकरी रोजगार को लेकर भी नीतीश कुमार कैबिनेट में फैसला ले सकते हैं.

