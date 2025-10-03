ETV Bharat / state

बिहार कैबिनेट की अहम बैठक आज, ब्याज मुक्त लोन पर लगेगी मुहर

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है. बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं. विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले बुलाई गई इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश पिछले दिनों की गई घोषणाओं पर मुहर लगा सकते हैं. साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने 3% डीए की घोषणा भी कर दी है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए कैबिनेट की बैठक में इस पर भी फैसला लिया जा सकता है.

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर लगेगी मुहर: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लाखों छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के चार लाख रुपए के लोन को पूरी तरह से ब्याज मुक्त करने की घोषणा की थी. साथ ही 2 लाख की राशि 7 वर्ष में और शेष 2 लाख की राशि 10 वर्ष में वापिस की भी छूट देने की घोषणा की थी. इन दोनों पर कैबिनेट में मुहर लगना तय है.

स्वयं सहायता भत्ता पर लगेगी मुहर: स्नातक पास 20 से 25 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को 2 साल तक के लिए प्रत्येक महीना ₹1000 स्वयं सहायता भत्ता देने की भी घोषणा की है, उस पर भी कैबिनेट में बैठक में मुहर लग सकती है. पिछले दो महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बड़े और लोक लुभावना फैसले लिए हैं.

इनका बढ़ेगा मानदेय: 125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लागू हो चुका है. साथ ही ₹400 से बढ़कर ₹1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का फैसला भी लागू हो चुका है. इसके अलावा कई वर्ग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है. जिसमें जीविका , रसोईया, ममता , आशा और रात्रि प्रहरी शामिल हैं. जेपी सेनानियों का भी पेंशन बढ़ाया गया है.