पटना: राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित परिवार के खाते में 437 करोड़ 50 लाख की अनुग्रहित राहत राशि भेजेंगे. ये राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.

26 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित: बता दें कि बिहार में इस साल 10 जिले के 26 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. गंगा नदी के किनारे स्थित 10 जिले भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं.

बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करते सीएम नीतीश (ETV Bharat)

बड़े इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी: बाढ़ से इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों के अभी भी बड़े इलाकों में बाढ़ का पानी है. खासकर दियारा इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से आपदा राहत केंद्र भी चलाया जा रहा है और अब बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में सहायता राशि भी भेजी जा रही है.

सीएम कर चुके हैं हवाई सर्वे: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों बाद प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया था और खुद स्थिति का जायजा लिया था. साथ ही आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की थी और रिपोर्ट भी ली थी.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (ETV Bharat)

इतने लोग होंगे लाभान्वित: बाढ़ से प्रभावित 6,25000 परिवारों के बैंक खाते में सीधे यह राशि जाएगी. बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 7000 रुपए मिलेंगे. मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिले के जिला अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द अनुग्रहित राशि बाढ़ पीड़ितों को उनके खाते में भेजी जाए.

राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का अधिकार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल मौजूद रहेंगे.

