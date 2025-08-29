ETV Bharat / state

तीन दिन के अंदर आज दूसरी बार नीतीश कैबिनेट की बैठक, इन एजेंडों पर लगेगी मुहर - NITISH KUMAR CABINET MEETING

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है. मीटिंग में कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 29, 2025 at 9:03 AM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चार दिनों में आज दूसरी बार कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं. 10:30 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में यह बैठक होगी. चुनावी साल होने के कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से कैबिनेट में बड़ा फैसला ले सकते हैं.

2 महीने में लिए गए कई फैसले: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 महीने में डेढ़ दर्जन से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं. जिसमें 125 यूनिट फ्री बिजली देना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि ₹400 से ₹1100 बढ़ाना, रसोईया का मानदेय 1650 से 3300 रुपए करना, किसान सलाहकार का मानदेय 13000 से बढ़ाकर 21000 करना शामिल है.

फिजिकल शिक्षकों को भी दिया तोहफा: फिजिकल टीचर का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 16000 करना, स्कूल रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10000 करना, जेपी सेनानी पेंशन की राशि दो गुना बढ़ाने के साथ-साथ कलाकार पेंशन योजना शुरू करना, युवा आयोग का गठन करने और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार को लेकर पैकेज दिए जाने का बड़ा फैसला भी शामिल है.

जीविका दीदियों का भी बड़ा मानेदय: एक करोड़ नौकरी रोजगार को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. 1.40 लाख जीविका दीदियों का मानदेय दो गुना करने के साथ ही उन्हें दी जाने वाली 3 लाख रुपए से अधिक ऋण का ब्याज दर 10% से घटाकर 7% करने का फैसला भी लिया गया है. 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपए देने का भी फैसला लिया है.

26 अगस्त को लिए गए थे ये फैसले: मंगलवार 26 अगस्त को यानी दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में निवेश के प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़ निवेश करने वाले को 25 एकड़ तो 100 करोड़ निवेश करने और 1000 लोगों को रोजगार देने वाले को 10 एकड़ फ्री जमीन देने का भी फैसला लिया था. कई तरह के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है.

नौकरी और रोजगार पर ले सकते हैं बड़ा फैसला: इसके अलावा पर्यटन के विकास के लिए पटना और गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ान को लेकर भी प्रोत्साहन राशि देने का बड़ा फैसला लिया था. अब चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सप्ताह में दूसरी बार हो रही कैबिनेट की बैठक में नौकरी और रोजगार के साथ आधी आबादी को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं.

