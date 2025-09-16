ETV Bharat / state

सीएम ने पंचकूला से की हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना की शुरूआत, कहा- हर जिले में बनेंगे ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर

हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना की शुरुआत हो गई है. मुख्यमंत्री सैनी ने पंचकूला में आयोजित एक समारोह में इसकी शुरुआत की.

मंच पर बैठे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana State Environment Scheme)
Published : September 16, 2025 at 4:23 PM IST

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकूला से हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना 2025-26 की शुरुआत की. पंचकूला सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने योजना की शुरुआत के बाद संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि "यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मिल का पत्थर साबित होगा." उन्होंने कहा कि "यह योजना आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी-भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है. कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर समेत अन्य वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

Haryana State Environment Scheme
कार्यक्रम का उद्घाचन करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

स्वच्छ पर्यावरण होना बहुत जरूरी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि "स्वच्छ पर्यावरण होना बहुत जरूरी है. क्योंकि ऐसा नहीं होने से हमारे जीवन शैली संसाधनों पर चिंताजनक दबाव पड़ता है. लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है." नतीजतन, मुख्यमंत्री ने सुखद भविष्य के लिए संसाधनों को बचाने की बात कही. उन्होंने कहा कि "मानव द्वारा प्रकृति के साथ भेदभाव किया गया है. लेकिन अब सभी को मिलकर देश का विकास करना है."

Haryana State Environment Scheme
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

योजना-नियंत्रण और समाधान जरूरी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हर रोज कई टन ठोस कचरा पैदा होता है, उसका उचित प्रबंधन जरूरी है." उन्होंने कहा कि "स्वच्छ यमुना के लिए योजना बनाई जा रही है. इसके लिए ट्रीटेड पानी को यमुना में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है." सीएम ने कहा कि "पूर्व के वर्षों में समस्या थी लेकिन समाधान नहीं किया जाता था. लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है. लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत का निर्माण जारी है. इसके लिए लगातार द्रुत गति से काम किया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत की सोच के साथ काम जारी है. इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करना जरूरी है."

Haryana State Environment Scheme
कैबिनेट मंत्री राव नरबीर (Etv Bharat)

सभी जिलों में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "वर्तमान समय में इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है. लेकिन विकास के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट पर भी ध्यान देना होगा. प्रदेश को स्वच्छ और खुशहाल बनाना है." उन्होंने बायो-मेडिकल कचरे का 100 फीसदी निपटान किए जाने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि "सरकार का लक्ष्य ई-वेस्ट- कलेक्शन सेंटर स्थापित करना है. हर जिले में ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे." वहीं, वायु प्रदूषण को भी बड़ी चुनौती बताया. इसके अलावा सीएम ने प्राकृतिक खेती और पौधारोपण की जरूरत बताते हुए कहा कि "वातावरण को संतुलित बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. संतुलन बिगड़ने के कारण ही आपदाएं आ रही हैं."

पर्यावरण को बेहतर बनाने की कवायद: मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी. सीएम ने क्लीन एयर- प्रोजेक्ट, ई-वी पार्क, इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग में बताया.

मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों से अपील: सीएम सैनी ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि "प्रदेश सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए योजना बनाई गई. इसके अलावा किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि देती है." उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा की तारीफ किए जाने की बात को भी दोहराया. इसके लिए किसानों को जागरूक किया गया. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील में कहा कि, "पानी की हर एक बूंद को बचाना है, पौधारोपण करना है और पर्यावरण को भी बचाना है''.

