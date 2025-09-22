ETV Bharat / state

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे लाडवा, धान खरीद अभियान की शुरुआत, जीएसटी बचत उत्सव का लिया फीडबैक

पिछले साले 12,00,000 क्विंटल पीआर धान की हुई थी खरीद: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसान अमित कुमार और चरण सिंह का लगभग 100 क्विंटल पीआर धान खरीदा. मुख्यमंत्री ने किसानों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले साल पीआर धान की कुल आवक 12,00,000 क्विंटल हुई थी. हालांकि इस सीजन में अनाज मंडी में पीआर धान की कुल 5000 क्विंटल की आवक हो चुकी है.

कुरुक्षेत्र: सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा पहुंचे और सरकारी स्तर पर धान खरीद की विधिवत खरीद की शुरुआत की. किसानों और व्यापारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "किसानों के अनुरोध पर पहली बार धान खरीद को निर्धारित समय से पहले शुरू करवाया गया है. इतना ही नहीं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बीते दिन हिसार कृषि मेले में किसानों ने बीज पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग रखी थी. इस मांग को चंडीगढ़ जाते ही पूरा किया गया और बीज पर सब्सिडी की अधिसूचना को जारी करवाया गया." इस दौरान सीएम ने महाराजा अग्रसेन जयंती और नवरात्रि की बधाई दी. उन्होंने कहा कि "जीएसटी के सौगात से दिनचर्या आसान होगी."

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1200 रुपये की मदद: मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रदेश में धान की फसल का खरीद कार्य आज से शुरू हो गया है, ताकि किसानों को उनकी फसल बेचने में आसानी हो और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिल सके. सरकार किसानों को फसल बेचने के निर्धारित समय अवधि के अंदर उनके खाते में पैसे देने का प्रयास कर रही है." उन्होंने कहा कि "सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है. किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा." उन्होंने कहा कि "सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ की मदद दे रही है."

धान की जांच करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

हरियाणा के नागरिकों को 4 हजार करोड़ का होगा फायदा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों से प्रदेश के आम नागरिकों को हर साल लगभग 4 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा." उन्होंने कहा कि "किसान के लिए जीएसटी 28 से 5 प्रतिशत कुछ चीजों पर शून्य जीएसटी, दिनचर्या की चीजों पर शून्य जीएसटी, सीमेंट पर 28 से 18 प्रतिशत जीएसटी, दवा पर जीरो, बीमा पर जीएसटी कम हो गई है जिससे लोग बेहद खुश हैं." उन्होंने कहा कि "नवरात्र पर धान की खरीद शुरू हुई. इसके लिए लाडवा आढ़ती एसोसिएशन को बधाई." उन्होंने कहा कि "किसानों की मांग पर जल्द ही धान की खरीददारी शुरू करवा दी है."

15 अक्टूबर तक जीएसटी जागृति अभियानः सीएम ने रामकुंडी चौक से मुख्य बाजार, संगम मार्केट होते हुए शहीद ढींगरा चौक तक पैदल चलकर व्यापारियों को नई जीएसटी दरों की जानकारी देते हुए इसके फायदे बताए. इस दौरान उन्होंने शहीद मदन लाल ढींगरा और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया. उन्होंने कहा कि "इन सुधारों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश में 15 अक्टूबर तक जीएसटी जागृति अभियान चलाया जाएगा. पहले चरण में 22 से 29 सितंबर तक चिन्हित बाजारों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी दुकानदारों से सीधा संवाद करेंगे."