मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन, बच्चों के लिए बनेंगे 2000 नए प्ले स्कूल

कुरुक्षेत्र: हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया. साथ ही 650 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ भी किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया. कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान और नवीनीकरण कार्यों की भी शुरुआत की गई. यह आयोजन प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के पोषण को बढ़ावा देने और कुपोषण के खिलाफ व्यापक जनजागरण का उद्देश्य लेकर किया गया है.

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर सरकार का फोकस: कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "योजना का मकसद 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण देना है. महिलाएं अपने स्वास्थ्य की ओर कम ध्यान देती हैं, इसलिए यह योजना उनके पोषण और स्वच्छता की दिशा में एक अहम कदम है." इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण उन्मूलन और स्वच्छता में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा. मंत्री ने महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने और समाज में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की अपील की.

बच्चों के लिए 2000 नए प्ले स्कूल: मुख्यमंत्री ने बताया कि "प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल पहले से संचालित हैं और अब 2000 नए प्ले स्कूल खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार ने 628 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रैच में बदलने की अनुमति दी है. गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये की सहायता राशि सरकार देती है ताकि वे बच्चे का उचित पालन-पोषण कर सकें. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हर महिला और बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले. इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कुपोषण के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ा रही है."