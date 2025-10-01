ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन, बच्चों के लिए बनेंगे 2000 नए प्ले स्कूल

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री सैनी ने 62 नए आंगनबाड़ी केंद्र और 650 नवीनीकरण कार्यों का शुभारंभ किया, महिला सशक्तिकरण पर भी दिया जोर.

National Nutrition Month 2025
National Nutrition Month 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 9:11 AM IST

3 Min Read
कुरुक्षेत्र: हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया. साथ ही 650 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ भी किया गया. महिला एवं बाल विकास विभाग की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया. कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान और नवीनीकरण कार्यों की भी शुरुआत की गई. यह आयोजन प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के पोषण को बढ़ावा देने और कुपोषण के खिलाफ व्यापक जनजागरण का उद्देश्य लेकर किया गया है.

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर सरकार का फोकस: कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "योजना का मकसद 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण देना है. महिलाएं अपने स्वास्थ्य की ओर कम ध्यान देती हैं, इसलिए यह योजना उनके पोषण और स्वच्छता की दिशा में एक अहम कदम है." इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण उन्मूलन और स्वच्छता में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा. मंत्री ने महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने और समाज में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की अपील की.

बच्चों के लिए 2000 नए प्ले स्कूल: मुख्यमंत्री ने बताया कि "प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल पहले से संचालित हैं और अब 2000 नए प्ले स्कूल खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. केंद्र सरकार ने 628 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रैच में बदलने की अनुमति दी है. गर्भवती महिलाओं को 5000 रुपये की सहायता राशि सरकार देती है ताकि वे बच्चे का उचित पालन-पोषण कर सकें. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हर महिला और बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले. इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कुपोषण के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ा रही है."

National Nutrition Month 2025
महिला एवं बाल विकास विभाग की उपलब्धियों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया (Etv Bharat)

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई योजनाएं शुरू: मुख्यमंत्री ने बताया कि "सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दे रही है. स्टार्टअप क्षेत्र में 45 प्रतिशत महिलाएं आगे आ रही हैं. पुलिस में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू है. 18 लाख महिलाओं को रसोई गैस पर 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है. आर्मी में महिलाएं देश की सीमाओं पर तैनात हैं और राफेल जैसे लड़ाकू विमान भी उड़ा रही हैं. ‘लाड़ो लक्ष्मी योजना’ में भी महिलाओं का पंजीकरण शुरू हो गया है." मुख्यमंत्री ने सभी से आह्वान किया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए.

National Nutrition Month 2025
सीएम नायब सैनी और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी (Etv Bharat)

सीएम ने दुर्गाष्टमी पर दी शुभकामनाएं, 20 करोड़ की राशि की घोषणा: मुख्यमंत्री सैनी ने दुर्गाष्टमी, राम नवमी और दशहरे की बधाई के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पोषण माह की शुरुआत की थी ताकि हर महिला स्वस्थ रह सके. महिलाएं परिवार की रीढ़ हैं और उनका स्वस्थ रहना राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए जरूरी है." सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा की. उन्होंने देशवासियों से चीनी और तेल के इस्तेमाल में 10-10 प्रतिशत की कटौती करने की प्रधानमंत्री की अपील को दोहराया.

