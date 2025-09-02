ETV Bharat / state

हरियाणा में अगले 36 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के दिए निर्देश - CM REVIEW MEETING ON RAIN SITUATION

हरियाणा में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति पर सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM review meeting on rain situation)
चंडीगढ़ः हरियाणा में इन दिनों लगातार भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है. इसी बीच चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 36 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. ताजा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार देर शाम मुख्य सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बारिश से पैदा हुई स्थिति और संभावित भारी बारिश से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में सभी जिले से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुटे थे.

सीएम के बैठक की प्रमुख बातेंः-

  1. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्त के साथ की बैठक
  2. सामान्य से अधिक और लगातार हो रही बारिश के चलते उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की
  3. सभी जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री ने दिए साफ निर्देश
  4. हर एक नागरिक और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें अधिकारी
  5. जिन जिलों में विद्यालय बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, वहां विद्यालय पूर्णतः बंद रहें. प्रशासन ये सुनिश्चित करे.
  6. पंजाब के जो भाई इस आपदा में हमारे संपर्क में आए, उनके लिए भी जिला प्रशासन आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें.
  7. खाद्यान्न और हरे चारे का का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करें.
  8. आबादी क्षेत्रों में जलभराव न हो इसके लिए प्रशासन जरूरी इंतजाम करें.
  9. हरियाणा डिजास्टर रिलीफ फोर्स (HDRF) को अलर्ट पर रखा जाए और किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर सभी विभागाध्यक्ष तत्परता से उपलब्ध रहें.
  10. चिकित्सा संसाधन और कर्मी को पूरी तरह तैयार रखा जाए.
  11. पर्याप्त संख्या में पम्पिंग सेट्स की उपलब्धता भी हो सुनिश्चित

हरियाणा और एनसीआर में भारी से भारी बारिश की संभावनाः चंडीगढ़ आईएमडी के वैज्ञानिक सुरिंदर पॉल ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मौसम को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि "हमने 36 घंटे का अलर्ट जारी किया है क्योंकि भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. 3 सितंबर से बारिश में कुल मिलाकर कमी आएगी. आज पंजाब के 9 जिलों में बहुत भारी बारिश होगी या हो रही है. वे हैं गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवाशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और संगरूर. उत्तर हरियाणा में कम से कम अगले 36 घंटों तक गंभीर रूप से प्रभावित रहेगा. मंगलवार को एनसीआर में भारी बारिश की संभावना है."

गुरुग्राम में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनीः गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है. सोमवार दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक 100 मि.मी. से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. बारिश के कारण गुरुग्राम के कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया है. दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के बाद दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर यातायात जाम और वाहनों की धीमी गति देखी गई.

कॉर्पोरेट और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के निर्देशः इसी बीच गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी की है. जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए जिले के सभी कॉर्पोरेट और निजी कार्यालयों को कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं. वहीं सभी स्कूलों में मंगलवार को ऑनलाइन क्लास के संचालन के निर्देश दिए हैं. साथ ही बारिश के कारण जल जमाव और जाम की स्थिति को देखते हुए सभी लोगों गुरुग्राम आने से बचने की अपील की गई है.

झज्जर में जलभराव की समस्याः हरियाणा के झज्जर में सोमवार सुबह हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया है. पुराना बस स्टैंड रोड सहित कई सड़कों पर पानी भर गया है.

