मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह स्कीम का लाभ लेने में अल्पसंख्यक सबसे पिछड़े, जानिए किस वर्ग को मिला सबसे ज्यादा फायदा - CM SAMUHIK VIVAH YOJANA

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 31, 2025 at 7:22 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 11:21 AM IST 6 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक कुल 477680 बालिकाओं का विवाह बीते 8 सालों में हुआ है. इस पर सरकार ने अब तक 2378.1189 करोड़ की धनराशि खर्च की है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बात करें तो बीते 8 सालों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के सबसे अधिक बालिकाओं की शादी इस योजना के तहत कराया गया है. जबकि अगर अल्पसंख्यक वर्ग की बात करें तो पूरे प्रदेश में 8 वर्षों में 45698 बालिकाओं का "निकाह" भी इस योजना के तहत कराया गया है. वहीं इस वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो इस वर्ष भी करीब 112 अल्पसंख्यक समाज की बालिकाओं का निकाह इस योजना के तहत हो चुका है. वहीं, बीते 8 सालों में सबसे ज्यादा एससी/एसटी वर्ग की बालिकाओं की शादी हुई है. चलिए आगे विस्तार से जानते हैं इस बारे में.





मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के निर्धन वर्ग ही नही बल्कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों की भी बेटियां शामिल हैं. समाजकल्याण विभाग के अनुसार वित्तीय सत्र 2017 से 25 तक अल्पसंख्यक समाज की 45698 अन्य पिछड़ा वर्ग की 153731, एससी-एसटी वर्ग की 277572 और सामान वर्ग की 20679 निर्धन बालिकाओं का विवाह इस योजना के तहत कराया गया है. जबकि समान वर्ग की बालिकाओं की शादियों का आंकड़ा 20689 ही है. अब समाज कल्याण विभाग में इस वित्तीय वर्ष से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया है. जिसके तहत सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुभव को भी फायदा मिल सके. समाज कल्याण विभाग में इस वर्ष से सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए योजना में बदलाव करते हुए ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं. जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 45000 तथा नागरिक क्षेत्र में 55000 से कम है. ऐसे सामान्य परिवार की बच्चियों की शादी के लिए विभाग ₹20000 की सहायता राशि अलग से देगा. ऐसे परिवारों को अपनी बच्चियों की शादी के 3 महीने के अंदर समाज कल्याण विभाग में जाकर अपनी शादी का पंजीकरण करना होगा तो वह इसका लाभ ले सकेंगे. एक नजर. (etv bharat) 50000 की सहायता राशि को बढ़कर एक लाख कियाः समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रसाद ने बताया कि इस साल से सब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को डबल कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि अभी तक एक बालिका की शादी पर सरकार की तरफ से ₹50000 का खर्च किया जाता था. पर अब इसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह रेट 2017 के महंगाई के हिसाब से था. पर तब से लेकर अब तक चांदी और सोने के साथ विभिन्न चीजों के रेट में काफी बढ़ोतरी हो गई है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत सरकार जहां पहले 51 हजार एक जोड़े पर खर्च करती थी. वहीं अब इस धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया गया है. इसमें 51 हजार नगद माध्यम से देने का प्राविधान है. जिसको देखते हुए सरकार ने अपडेट को भी बढ़ा दिया है. निदेशक ने बताया कि इसके अलावा अब सब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी करने वाले जोड़ों का आधार के माध्यम से स्पॉट पर ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है. साथ ही शादी करने वाले जोड़ों को मौके पर ही शादी पंजीकरण सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा ताकि इस पूरी योजना में होने वाले किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके.







वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की हुई शादियां



2017-18 - 1635

2018-19 - 4973

2019-20 - 6040

2020-21 - 1878

2021-22 - 5160

2022-23 - 8096

2023-24 - 8535

2024-25 - 9381

कुल- 45698





वित्तीय वर्ष में ओबीसी वर्ग की बालिकाओं की हुई शादियां



2017-18 - 4957

2018-19 - 13866

2019-20 - 15417

2020-21 - 6901

2021-22 - 15256

2022-23 - 31903

2023-24 - 33913

2024-25 - 31518

कुल- 153731





वित्तीय वर्ष में एससी-एसटी वर्ग की बालिकाओं की हुई शादियां



2017-18 - 7147

2018-19 - 21625

2019-20 - 23737

2020-21 - 13226

2021-22 - 27155

2022-23 - 57973

2023-24 - 56903

2024-25 - 49812

कुल- 257572





वित्तीय वर्ष में सामान्य वर्ग की बालिकाओं की हुई शादियां



2017-18 - 847

2018-19 - 1853

2019-20 - 1903

2020-21 - 775

2021-22 - 2073

2022-23 - 2902

2023-24 - 5589

2024-25 - 4737

कुल- 20679 एक नजर. (etv bharat) वित्तीय वर्ष में बालिकाओं की हुई शादियां हुआ खर्च 2017-18 - 51.032018-19 - 184.702019-20 - 240.19472020-21 - 116.1782021-22 - 249.582022-23 - 514.45742023-24 - 535.1942024-25 - 486.7848कुल- 2378.1189( यह सभी धनराशि करोड़ों में है.) बलिया व सुलतानपुर में मिला था फर्जीवाड़ा

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विभिन्न जिलों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ चुके थे इसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बलिया जिले में सामने आया था जहां पर 355 बेटियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया तो इस योजना के तहत जिले में 1640 बेटियों की शादी करने का लक्ष्य रखा गया था. इसके लिए 2789 बालिकाओं के पिता ने आवेदन किया था. जिसमें से दो चरणों के बाद 1285 बालिकाओं का विवाह कराया गया था. इसमें से ढाई सौ से अधिक जोड़े आप पात्र पाए गए थे. जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को जेल भेज दिया था. वही इस योजना के तहत बीते साल सुल्तानपुर में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया था. जिसमें दो बच्चों की मां की शादी भी इस योजना के तहत करवा दिया गया था. सुल्तानपुर में 34 ऐसे मामले सामने आए थे जहां दो-दो बच्चों की मां को शादी इस योजना के तहत कराया गया था. जिसके बाद काफी बवाल होने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई थी.







मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक ही छत के नीचे सभी वर्गों के बेटियों की शादी कराई जा रही है. इसमें पंडित जहां मंत्रोच्चार के बीच शादियां कराते हैं, वही कांजी या मौलवी निकाह पढाते हैं. इसके लिए विवाह का आयोजन करने वाली समिति योजना के पंजीकरण करने वाले लोगों के धर्म और नियम के अनुसार पूरा अरेंजमेंट करती है. -कुमार प्रशांत, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, यूपी



