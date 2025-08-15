ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभा रहे हैं पुत्रधर्म, दशकर्म के दिन मुंडन संस्कार की परंपरा को निभाया - CHIEF MINISTER HEMANT SOREN

रामगढ़: दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन पूरे विधि विधान के अनुसार कर रहे है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दशकर्म की प्रक्रिया के अनुरूप बड़का नाला घाट में मुंडन की परंपरा को निभाया. इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई व दुमका के विधायक बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री के दोनों पुत्र, भतीजे सहित परिवार व कुटुंब के सभी पुरुषों ने मुख्यमंत्री के साथ मुंडन की रस्म को पूरा किया.



मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दशकर्म की परंपरा को विधि विधान से पूरा कर पुत्रधर्म को निभा रहे हैं, साथ ही साथ वे इस दौरान राजधर्म और सेवा धर्म भी निभाते हुए दिख रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दशकर्म की परंपरा को निभाने से पूर्व वे राष्ट्र धर्म को भी निभाया. नेमरा में पैतृक आवास के समीप बने पक्के हेलीपैड के पास नेमरा में पहली बार ध्वजारोहण भी किया. मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है.



जानकारी हो कि दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए रोजाना हजारों लोग नेमरा पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.



मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा में 16 अगस्त (शनिवार ) को संस्कार भोज होना है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है. राज्य के कई आला अधिकारी नेमरा पहुंच गए हैं. भारी संख्या में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है. करीब 10 किलोमीटर तक सड़क के किनारे लाइट लगाई गई है. मुख्यमंत्री के गांव जाने वाले रास्ते में अस्थाई रूप से डिवाइडर दिए गए हैं, ताकि गाड़ियां एक रुट में चले. संस्कार भोज में राज्य के विभिन्न जिलों से लाखों लोगों के आने की संभावना है.

