ETV Bharat / state

झारखंड में जल्द होगी 26 हजार शिक्षकों की बहाली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक शिक्षकों को दिया नियुक्ति पत्र

नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 16, 2025 at 6:22 PM IST 5 Min Read