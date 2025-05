ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर पहुंचा सुशासन तिहार, सीएम ने नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सुरक्षाकर्मियों से भी की मुलाकात - CM CHAUPAL IN NAXALGARH

मुलेर में सीएम की चौपाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 15, 2025 at 6:29 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:04 PM IST 7 Min Read

बीजापुर/दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में कर्रेगुट्टा पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान के बाद गुरुवार को बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर और दंतेवाड़ा का दौरा किया और इसमें शामिल सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया. सीएम ने कहा कि आगे की लड़ाई केवल हथियारों और साहस से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास के जरिए भी लड़ी जाएगी. मुलेर में सीएम की चौपाल: छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा अभियान में 31 नक्सली मारे गए हैं. वहीं 450 से ज्यादा आईईडी को निष्क्रिय किया गया और अत्याधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है. दरअसल सीएम साय का यह दौरा राज्य सरकार के 'सुशासन त्यौहार' का हिस्सा है. नक्सल ऑपरेशन में लगे जवानों की तारीफ (ETV Bharat) जवानों की तारीफ: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा किया. यह गांव दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित अंतिम गांवों में से एक है, जहां अब नियद नेल्लानार योजना के तहत समावेशी विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं. 'ग्राम पंचायत' मुलर में सीएम साय ने प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और स्थानीय लोगों से बातचीत की और पूछा कि क्या उन्हें नियमित रूप से राशन मिल रहा है, क्या स्कूल ठीक से काम कर रहे हैं और क्या उन्हें आवास लाभ मिल रहा है. अधिकारियों ने कहा कि नकारात्मक जवाब मिलने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की और आवश्यक निर्देश दिए. इमली पेड़ के नीचे बैठे सीएम: मुख्यमंत्री श्री साय ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की ज़मीनी समस्याएं सुनीं और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण किया, जहां हितग्राहियों से बातचीत कर राशन वितरण की नियमितता, गुणवत्ता, और उपयोग की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न का वजन भी मौके पर करवाया और एक हितग्राही का राशन कार्ड देखा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आंगनबाड़ी में बच्चों से आत्मीय वार्तालाप कर उनके अक्षर ज्ञान, रंग-पहचान आदि की जानकारी ली और बच्चों को चॉकलेट वितरण किया। अंदल कोसम माता मंदिर: मुख्यमंत्री साय ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रूपए की स्वीकृति, ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, नाहाड़ी तक संपर्क सड़क का निर्माण और गांव के सभी पारा को जोड़ने के लिए पुलिया और सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की स्वीकृति शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाएगी.

