ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री का सियासी विरोधियों को संदेश, बच्चों के साथ लगाए शतरंज के दाव

अपने सागर दौरे के दौरान बच्चों के साथ चेस खेलकर मुख्यमंत्री ने अपने सियासी विरोधियों को जता दिया है कि सह और मात का खेल उन्हें भी आता है.

Mohan Yadav played chess children
मुख्यमंत्री ने सागर में बच्चों के साथ खेली शतरंज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 9:19 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सरल और सहज नजर आने वाले डॉ. मोहन यादव शतरंज की चालों में भी माहिर हैं. लगता है कि अपने सियासी विरोधियों को ये संदेश देने के लिए उन्होंने सागर की धरती को चुना. गुरुवार को जब वह सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा सुरखी के जैसी नगर में पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने बच्चों के साथ शतरंज खेल कर संदेश दे दिया कि वह भी शतरंज के खेल माहिर हैं.

सीएम ने अपने सियासी विरोधियों को जता दिया है कि सह और मात का खेल उन्हें भी आता है

मुख्यमंत्री के शतरंज खेलने के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा इसलिए चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे सुनने और देखने मिले हैं, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनौती देते नजर आए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने सियासी विरोधियों को जता दिया है कि सह और मात का खेल उन्हें भी आता है.

मुख्यमंत्री ने सागर में बच्चों के साथ खेली शतरंज (ETV Bharat)

क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को दिया संदेश

पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के नए-नए नाम सामने आ रहे हैं. कई लोग तो बैनर पोस्टर लगाकर अपने मनपसंद नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. वहीं सत्ता के गलियारों में हलचल भी सुनाई देती है कि मोहन यादव मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य अपनी महत्वाकांक्षा पूरी न होने के चलते मुख्यमंत्री को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

Mohan Yadav played chess children
मुख्यमंत्री ने सागर में बच्चों के साथ खेली शतरंज (ETV Bharat)

कोई मीडिया के जरिए तो कोई अपनी शातिर चालों के जरिए संदेश दे रहा है कि वह भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं. वहीं दूसरी तरफ कई दिग्गज नेता हैं जिनको मोहन यादव मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है. वे अपनी खीज निकालने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत करते रहते हैं जिससे ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव कमजोर हैं और प्रदेश की बागडोर बखूबी नहीं संभाल पा रहे हैं. हालांकि इस माहौल के बीच भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ अपने आप को शांत रखते हुए यह बताने की कोशिश की है कि वह मजबूती के साथ मुख्यमंत्री पद पर डटे रहेंगे.

बादशाह और वजीर साथ तो किस बात की फिक्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बच्चों के साथ शतरंज खेलने की घटना को वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह ईटीवी भारत से बात करते हुए इस तरह देखते हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पता है कि शतरंज की चालों में बादशाह और वजीर उनके साथ हैं. अब चाहे वह शतरंज बच्चों के साथ खेलें या बड़ों के साथ. बराबर के प्यादे और हाथी-घोड़ा से बेफिक्र हैं क्योंकि उनको पता है कि सियासत के खेल का बादशाह और वजीर उनके साथ हैं. इसलिए मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं के तर्ज पर उन्होंने संदेश दिया है कि मैं बच्चों के साथ भी खेल सकता हूं और जितने खिलाड़ी हैं, उनको मात देकर तो मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं.

Last Updated : September 26, 2025 at 9:27 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHAN YADAV PLAYED CHESS CHILDRENMOHAN YADAV SAGAR VISITSAGAR NEWSMADHYA PRADESH NEWSCM DR MOHAN YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर मंदिर में शरू हुई VIP दर्शन व्यवस्था, 1100 रुपए में स्पेशल प्रसाद से लेकर मिलेंगी कई सुविधाएं

जबलपुर: दुर्गा पंडाल की सजावट में लगे खंभे में उतरा करंट, चपेट में आकर दो मासूमों की गई जान

हाथ की कटी उंगली की वजह से पकड़ा गया हत्या का आरोपी, 70 लोगों से पूछताछ के बाद खुला राज

मां दुर्गा के 9 रूपों में सजी बुजुर्ग महिलाएं, गेटअप देख खुशी से खिल उठे चेहरे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.