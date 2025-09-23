ETV Bharat / state

सीएम का बयान: राजस्थान बनेगा पायलट तैयार होने की पाठशाला, प्रदेश में बनाए जाएंगे नौ ग्रीनफील्ड हाईवे

सीएम ने भीलवाड़ा नगर निगम परिसर और हमीरगढ़ नगर पालिका परिषद परिसर में शहरी जन सेवा शिविर का अवलोकन करने के बाद लाभार्थियों से संवाद भी किया. सीएम शर्मा ने बाजार में व्यापारियों से आह्वान करते हुए कहा कि 'जीएसटी बचत उत्सव' एक अभियान है, जिससे हर आमजन को लाभ मिलेगा. उसके बाद उन्होंने हमीरगढ़ नगर पालिका परिषद परिसर में भी शहरी जन सेवा शिविर का अवलोकन किया. इसके बाद भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर एविएशन ट्रेनिंग केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया.

भीलवाड़ा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर फ्लाइंग स्कूल का लोकार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजस्थान में नौ जगह ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाएंगे. सीकर, झुंझुनू, नागौर और झालावाड़ की एयरस्ट्रिप पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, जिससे राजस्थान दुनिया भर के पायलट तैयार होने की पाठशाला बनेगा.

सीएम ने दिखाई हरी झंडीः इस ट्रेनिंग सेंटर में एक पायलट को तैयार होने के लिए 2000 घंटे विमान को आकाश में उड़ाना होगा, उसके बाद पायलट की ट्रेनिंग पूरी होगी. पायलट तैयार होने के लिए आए आठ छोटे विमानों को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर आकाश में उड़ान के लिए रवाना किया. इस मौके पर सीएम ने कहा कि आने वाले दो दशकों में भारत में पायलटों की आवश्यकता बढ़ेगी. यह करियर का एक शानदार विकल्प है और राष्ट्र निर्माण में भी तैयार होने वाले पायलटों का योगदान रहेगा.

उन्होंने कहा कि आज यहां तैयार होने वाले पायलट बड़े जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे. यहां ट्रेनिंग लेने वाले केवल पायलट नहीं बन रहे हैं, बल्कि भारत के सपनों के भाग्य विधाता बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान न केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए पाठशाला बनेगा. वे बोले,' आज आप जमीन पर खड़े हैं, कल आप आसमान में उड़ान भरेंगे. आज आप सपने देख रहे हैं, कल आप सपने को हकीकत में बदल देंगे.'

राजस्थान में अपार संभावनाएं: सीएम ने कहा कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को कदम-दर-कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना होगा. राजस्थान में खनन, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग के क्षेत्र में बहुत संभावना है. उन्होंने कहा कि पहले किशनगढ़ में पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ हुआ था, अब हमीरगढ़ में प्रारंभ हुआ है. आने वाले समय में सीकर, झुंझुनू, नागौर व झालावाड़ जिलों में भी पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत होगी. उन्हें भी विकसित किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि राजस्थान देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी आवश्यकता है. वहीं नौ ग्रीनफील्ड हाईवे भी बनाए जाएंगे, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में दूरियां कम होंगी और रोजगार भी बढ़ेगा.