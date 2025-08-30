ETV Bharat / state

मोहनगढ़ में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि - CHIEF MINISTER BHAJAN LAL SHARMA

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की.

कर्नल सोनाराम चौधरी को दी श्रद्धांजलि
कर्नल सोनाराम चौधरी को दी श्रद्धांजलि (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2025 at 6:21 PM IST

जैसलमेर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे. एयरपोर्ट पर अधिकारियों एवं भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे मोहनगढ़ कस्बे के लिए रवाना हुए. मोहनगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री शर्मा ने हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की. वे कर्नल सोनाराम चौधरी के पैतृक निवास पहुंचे और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत नेता के पुत्र डॉ. रमन चौधरी, बड़े भाई चेतनराम चौधरी एवं अन्य परिजनों से भेंट की. उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की और परिजनों का ढांढस बंधाया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला परिषद अध्यक्ष सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री का यह दौरा मुख्य रूप से शोक संवेदना प्रकट करने के लिए रहा. मोहनगढ़ में श्रद्धांजलि देने के बाद वे अन्य कार्यक्रमों के लिए रवाना हुए.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व सांसद चौधरी के परिजनों को बताया कि कर्नल सोनाराम चौधरी समय के प्रति अत्यंत अनुशासित और सभी के प्रिय नेता रहे. उन्होंने राष्ट्र और समाजहित को हमेशा प्रथम स्थान दिया. उनका जीवन मूल्यों और सेवा भावना से परिपूर्ण रहा, जो हमें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

सोनाराम को श्रद्धांजलि देने कल आएंगे गहलोत व हुड्डा : बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद एवं बायतु के पूर्व विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि देने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसलमेर पहुंचेंगे. जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर ने बताया कि दोनों नेता रविवार दोपहर करीब 2.30 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर उतरेंगे. वहां से सड़क मार्ग द्वारा वे मोहनगढ़ जाएंगे और कर्नल सोनाराम चौधरी के परिजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त करेंगे. श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शाम 6 बजे दोनों नेता जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे.

