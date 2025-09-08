मंत्री किरोड़ी बोले- जहां आफत वहां मैं ही याद आता हूं, चाहे वसुंधरा हों या भजनलाल

मंत्री किरोड़ी बोले- जहां आफत वहां मैं ही याद आता हूं, चाहे वसुंधरा हों या भजनलाल
सीएम ने राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया. किरोड़ी ने कहा- राजे एवं भजनलाल सरकार में उन्हें ही आपदा से निपटने का जिम्मा दिया गया.
Published : September 8, 2025 at 6:12 PM IST
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में उद्घाटन किया. राज-स्पाइस ऐप का लोकार्पण, मसालों से संबंधित योजनाओं के फोल्डर का विमोचन, हम्माल और पल्लेदार श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन, टोंक के सोनवा स्थित फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण और 143.37 करोड़ के सड़क व मंडी विकास निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया. इसके अलावा 83.49 करोड़ रुपए मंडी विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और जोधपुर एवं टोंक कृषि मंडी के इनक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी हुआ. कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और गौतम दक मौजूद थे.
जीरे में नंबर वन राजस्थान: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में मसाला क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं. सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने को दृढ़ संकल्प है. राज्य में कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां मसालों और दालों पर कार्य होगा. सीएम ने किसानों को मसाला और डेयरी उद्योग से जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक तरक्की होगी. राज्य में पंच गौरव में वनस्पति और फल शामिल हैं.
किसानों को खेत की गिरदावरी करने को प्रोत्साहित किया. कृषि मंत्री किरोड़ी ने कहा कि राजस्थान देश में जीरे में नंबर एक और धनिया में दूसरे स्थान पर है. सरकार मसाला उद्योग को बढ़ावा देने को संकल्पबद्ध है. किसान हित में कार्य कर रही है. फसल बीमा मामले में शिकायतें दूर की जाएगी और नकली खाद पर कार्रवाई की जाएगी. सरकार का उद्देश्य किसानों को उत्तम खाद, बीज और मसाला उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है. इसे एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी सरकार निभाएगी.
किरोड़ी याद आता है...: मंत्री किरोड़ी ने मंच से कहा कि प्रदेश सरकार ने मुझे आपदा से निपटने का जिम्मा दे रखा है. उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश में कोई आफत आती है तो किरोड़ी याद आता है, चाहे वसुंधरा राजे की सरकार हो या भजनलाल की. मुझे दोनों ही नेताओं ने आपदा से निपटने की जिम्मेदारी दी.