ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल का एक्शन, इन मामलों में 28 कार्मिकों पर गिरी गाज

सीएम भजनलाल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुमोदन किया है.

CM APPROVED DISCIPLINARY ACTION, ACTION AGAINST 28 STATE EMPLOYEES
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : भजनलाल लाल सरकार ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. सीएम ने शनिवार को 15 प्रकरणों में कुल 28 कार्मिकों के खिलाफ विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुमोदन किया. इसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी निलंबित किए हैं, जबकि भ्रष्टाचार के 5 मामलों में दोषी कार्मिकों की पेंशन रोकी गई है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार सरकारी काम-काज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की भावना के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. इसी दिशा में राजकीय कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है. राज्य सरकार द्वारा कुल 15 प्रकरणों में 28 कार्मिकों के खिलाफ विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

पढ़ेंः लापरवाह कर्मचारियों की अब खैर नहीं, भजनलाल सरकार करेगी कठोर कार्रवाई

अनुशासनात्मक कार्रवाईः राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेने और नियम विरुद्ध कार्य करने के प्रकरणों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर निलंबित किया गया है. साथ ही, चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के एक अन्य मामले में उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है. इसी प्रकार, सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं राजकीय कार्य में लापरवाही करने के आधार पर एक कार्मिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की अनुशंसा को भी अनुमोदित किया गया है.

13 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृतिः अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए तीन प्रकरणों में कुल 13 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा, भ्रष्टाचार के दो मामलों में न्यायालय से दोषसिद्ध पाए गए अधिकारियों की शत-प्रतिशत पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है. साथ ही, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित तीन अन्य प्रकरणों में 5 अधिकारियों की समानुपातिक पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है. सेवानिवृत्ति के बाद जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर एक प्रकरण अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भिजवाया गया है. वहीं, नियम 17-सीसीए के तहत क्षेत्राधिकार से बाहर कार्रवाई करने के कारण एक प्राचार्य को दंडित किया गया है. एक अन्य प्रकरण में राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी द्वारा नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरावलोकन याचिका को खारिज करते हुए पूर्व में दिए दंड को यथावत रखा गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM APPROVED DISCIPLINARY ACTIONACTION AGAINST 28 STATE EMPLOYEESDISCIPLINARY ACTION VARIOUS CASES28 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाईCHIEF MINISTER BHAJAN LAL SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे : डॉग लवर्स ने कहा-स्ट्रीट डॉग्स भी समाज का हिस्सा, इन्हें नफरत नहीं...प्यार दें

एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं

1 नवंबर से SBI कार्ड की ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव, जानें डिटेल

TATA कैपिटल IPO में एंकर निवेशकों की भारी मांग, LIC सबसे बड़ा निवेशक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.