गांवों के लिए आपणी बस सेवा शुरू, देश में रेवेन्यू शेयरिंग पर बसें चलाने का पहला प्रयोग

मुख्यमंत्री ने 128 ब्लू लाइन और ग्रामीण परिवहन बसों को हरी झंडी दिखाई.

Launch of Aapni Bus Service
आपणी बस सेवा का आगाज करते सीएम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राज्य में बस सेवा से वंचित गावों में "आपणी बस सेवा" का आगाज रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू किया. मुख्यमंत्री ने राजधानी में अमर जवान ज्योति से रोडवेज की 128 ब्लू लाइन और ग्रामीण परिवहन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ग्रामीण परिवहन की आपणी बस नाम से सेवा शुरू की. इसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोडवेज को भुगतान करेगा.

राजस्थान रोडवेज की चेयरमैन शुभ्रा सिंह ने बताया कि बीते एक माह में मुख्यमंत्री करीब 300 बस शुरू कर चुके हैं. इनमें 288 साधारण और 12 वोल्वो बसें शामिल हैं. जो पंचायत बस सेवा से वंचित थी, वहां 'आपणी बस' नाम से रोडवेज की नई बसें शुरू की है. पूरे देश में पहली बार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बस चलाने का यह नया एक्सपेरिमेंट है. इसमें प्राइवेट ऑपरेटर कमाकर राजस्थान रोडवेज को पैसा देगा.

रोडवेज के प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया... (ETV Bharat Jaipur)

यात्रियों को आरामदायक सफर देने के लिए अच्छा प्रयास है. रोडवेज की एसी और वॉल्वो स्केनिया बसों में कैटरिंग सुविधा है. ये सुविधा जयपुर-दिल्ली और जयपुर-जोधपुर रूट पर चलने वाली बसों में मिलेगी. प्रोजेक्ट के सफल होने पर हम विस्तार करने का प्रयास करेंगे. 200 से अधिक बसों का टेंडर किया है. करीब 700 नई रोडवेज बसें आने वाली है.

Buses were dispatched from Jaipur.
जयपुर से बसों को किया रवाना (ETV Bharat Jaipur)

रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर को लगभग 160 नई बसें शुरू की. आज 128 नई बसें शुरू की गई. इसमें ग्रामीण परिवहन की बस सेवा शामिल है. पहले प्राइवेट बसों चलाने को हम पैसा देते थे, लेकिन अब प्राइवेट अनुबंध पर चलाई बसों में ऑपरेटर प्रति किमी के हिसाब से राजस्थान रोडवेज को पेमेंट करेंगे. रोडवेज बेड़े में अभी 3217 बसें हैं. आज 128 बसें और शामिल की. पुरानी कंडम बसें रोडवेज से हटा दी है. अब नए मॉडल में डीलक्स बसें शुरू की है.

Attendees and guests at the ceremony
समारोह में मौजूद लोग व अतिथि (ETV Bharat Jaipur)

लोक परिवहन सेवा की जगह आपणी बस: सरकार ने बजट में ग्रामीण इलाकों तक बेहतर यातायात सुविधा मुहैया कराने का ऐलान किया था. ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई बस सेवा शुरू की. अब तक ये बसें लोक परिवहन सेवा के नाम से चल रही थी, उन्हें नया नाम "आपणी बस", राजस्थान रोडवेज दिया है. ग्रामीण इलाकों में ये बसें रोडवेज के साथ अनुबंध के तहत प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे.

