गांवों के लिए आपणी बस सेवा शुरू, देश में रेवेन्यू शेयरिंग पर बसें चलाने का पहला प्रयोग

जयपुर: राज्य में बस सेवा से वंचित गावों में "आपणी बस सेवा" का आगाज रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू किया. मुख्यमंत्री ने राजधानी में अमर जवान ज्योति से रोडवेज की 128 ब्लू लाइन और ग्रामीण परिवहन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ग्रामीण परिवहन की आपणी बस नाम से सेवा शुरू की. इसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोडवेज को भुगतान करेगा.

राजस्थान रोडवेज की चेयरमैन शुभ्रा सिंह ने बताया कि बीते एक माह में मुख्यमंत्री करीब 300 बस शुरू कर चुके हैं. इनमें 288 साधारण और 12 वोल्वो बसें शामिल हैं. जो पंचायत बस सेवा से वंचित थी, वहां 'आपणी बस' नाम से रोडवेज की नई बसें शुरू की है. पूरे देश में पहली बार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बस चलाने का यह नया एक्सपेरिमेंट है. इसमें प्राइवेट ऑपरेटर कमाकर राजस्थान रोडवेज को पैसा देगा.

रोडवेज के प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया... (ETV Bharat Jaipur)

यात्रियों को आरामदायक सफर देने के लिए अच्छा प्रयास है. रोडवेज की एसी और वॉल्वो स्केनिया बसों में कैटरिंग सुविधा है. ये सुविधा जयपुर-दिल्ली और जयपुर-जोधपुर रूट पर चलने वाली बसों में मिलेगी. प्रोजेक्ट के सफल होने पर हम विस्तार करने का प्रयास करेंगे. 200 से अधिक बसों का टेंडर किया है. करीब 700 नई रोडवेज बसें आने वाली है.