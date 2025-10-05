गांवों के लिए आपणी बस सेवा शुरू, देश में रेवेन्यू शेयरिंग पर बसें चलाने का पहला प्रयोग
मुख्यमंत्री ने 128 ब्लू लाइन और ग्रामीण परिवहन बसों को हरी झंडी दिखाई.
Published : October 5, 2025 at 4:37 PM IST
जयपुर: राज्य में बस सेवा से वंचित गावों में "आपणी बस सेवा" का आगाज रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू किया. मुख्यमंत्री ने राजधानी में अमर जवान ज्योति से रोडवेज की 128 ब्लू लाइन और ग्रामीण परिवहन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ग्रामीण परिवहन की आपणी बस नाम से सेवा शुरू की. इसमें प्राइवेट बस ऑपरेटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोडवेज को भुगतान करेगा.
राजस्थान रोडवेज की चेयरमैन शुभ्रा सिंह ने बताया कि बीते एक माह में मुख्यमंत्री करीब 300 बस शुरू कर चुके हैं. इनमें 288 साधारण और 12 वोल्वो बसें शामिल हैं. जो पंचायत बस सेवा से वंचित थी, वहां 'आपणी बस' नाम से रोडवेज की नई बसें शुरू की है. पूरे देश में पहली बार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर बस चलाने का यह नया एक्सपेरिमेंट है. इसमें प्राइवेट ऑपरेटर कमाकर राजस्थान रोडवेज को पैसा देगा.
यात्रियों को आरामदायक सफर देने के लिए अच्छा प्रयास है. रोडवेज की एसी और वॉल्वो स्केनिया बसों में कैटरिंग सुविधा है. ये सुविधा जयपुर-दिल्ली और जयपुर-जोधपुर रूट पर चलने वाली बसों में मिलेगी. प्रोजेक्ट के सफल होने पर हम विस्तार करने का प्रयास करेंगे. 200 से अधिक बसों का टेंडर किया है. करीब 700 नई रोडवेज बसें आने वाली है.
पढ़ें: जेब पर पडे़गा असर! बस का सफर हुआ महंगा, जानिए दूसरे शहर जाने के लिए कितना देना होगा किराया
रोडवेज के एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर को लगभग 160 नई बसें शुरू की. आज 128 नई बसें शुरू की गई. इसमें ग्रामीण परिवहन की बस सेवा शामिल है. पहले प्राइवेट बसों चलाने को हम पैसा देते थे, लेकिन अब प्राइवेट अनुबंध पर चलाई बसों में ऑपरेटर प्रति किमी के हिसाब से राजस्थान रोडवेज को पेमेंट करेंगे. रोडवेज बेड़े में अभी 3217 बसें हैं. आज 128 बसें और शामिल की. पुरानी कंडम बसें रोडवेज से हटा दी है. अब नए मॉडल में डीलक्स बसें शुरू की है.
पढ़ें: प्रदेश को मिली 162 नई रोडवेज बसें, कैंची धाम चलेगी दो सुपर लग्जरी बसें
लोक परिवहन सेवा की जगह आपणी बस: सरकार ने बजट में ग्रामीण इलाकों तक बेहतर यातायात सुविधा मुहैया कराने का ऐलान किया था. ग्रामीण क्षेत्र के लिए नई बस सेवा शुरू की. अब तक ये बसें लोक परिवहन सेवा के नाम से चल रही थी, उन्हें नया नाम "आपणी बस", राजस्थान रोडवेज दिया है. ग्रामीण इलाकों में ये बसें रोडवेज के साथ अनुबंध के तहत प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे.