BSNL के स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क का आगाज: सीएम बोले- यूपीए सरकार के टेलीकॉम घोटाले से पिछड़ा भारत
भारत 5वां देश है, जिसने खुद के दम पर 4G नेटवर्क से जुड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तैयार किए.
Published : September 27, 2025 at 2:23 PM IST
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से देश का पहला स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करेगा. उद्घाटन समारोह में कई राज्यों से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वर्चुअल जुड़े. शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा समेत जनप्रतिनिधि JECC सीतापुरा वर्चुअल उद्घाटन जुड़े. मुख्यमंत्री भजनलाल ने BSNL के स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क की तारीफ की और कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि 90 के दशक में दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में दूरसंचार विभाग घोटालों की भेंट चढ़ रहा था. तत्कालीन यूपीए सरकार में टेलीकॉम घोटालों से देश दूरसंचार क्षेत्र में पिछड़ गया था.
यूपीए सरकार ने घोटाले किए: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देशभर के 92,000 में से 5,655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए. 27 हजार से अधिक गांवों में 4G नेटवर्क लाया जा रहा है. आज दूरसंचार का मतलब सशक्तीकरण है. देश में स्वदेशी BSNL 4G Network का शुभारंभ नई क्रांति है. एक दौर था जब मोबाइल कनेक्शन के लिए भी सिफारिश होती थी, लेकिन आज केवल एक मिनट में मोबाइल कनेक्शन मिल जाता है. बीएसएनएल की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी.उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग में भी घोटाला किया. तत्कालीन UPA सरकार ने जमकर लूट मचाई. UPA सरकार में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े घोटाले से देश टेलीकॉम क्षेत्र में पीछे चला गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया. पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कम्युनिकेशन में क्रांति आई. टेलीकॉम में तेजी आई और इंटरनेट की पहुंच आमजन तक हुई.
ग्रामीण इलाकों में हाईस्पीड कनेक्टिविटी: उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देशभर के 98,000 साइट से 4G नेटवर्क को लॉन्च किया. BSNL 4G लॉन्च होने के बाद अब देश की सभी टेलीकॉम कंपनियां 4G तकनीक से लैस हो गई. सरकारी कंपनी के 4G लैस होने का सीधा असर करोड़ों मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा. इस अवसर पर पीएम मोदी ने 100 प्रतिशत 4जी सैचुरेशन नेटवर्क की भी शुरुआत की. इसके अंतर्गत 29,000 से 30,000 गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेज इंटरनेट सुविधा के साथ सरकारी योजना, स्वास्थ्य सेवा, ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों तक सरल पहुंच प्रदान करना है. यह कदम न केवल डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा.
नेटवर्क की खासियत: कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि BSNL 4G नेटवर्क की सबसे बड़ी खास बात है कि यह पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. कंपनी ने अपने 4G नेटवर्क को ऐसे डिजाइन किया कि इसे आसानी से 5G में बदला जा सके. बीएसएनएल की इस उपलब्धि के बाद भारत 5वां ऐसा देश है, जिसने खुद के दम पर 4G नेटवर्क से जुड़े सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तैयार किए. इससे पहले स्वीडन, डेनमार्क, चीन और दक्षिण कोरिया ऐसा कर चुके हैं.