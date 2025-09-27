ETV Bharat / state

BSNL के स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क का आगाज: सीएम बोले- यूपीए सरकार के टेलीकॉम घोटाले से पिछड़ा भारत

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से देश का पहला स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) की स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा कि यह डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करेगा. उद्घाटन समारोह में कई राज्यों से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वर्चुअल जुड़े. शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा समेत जनप्रतिनिधि JECC सीतापुरा वर्चुअल उद्घाटन जुड़े. मुख्यमंत्री भजनलाल ने BSNL के स्वदेशी 4जी मोबाइल नेटवर्क की तारीफ की और कांग्रेस एवं पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि 90 के दशक में दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में दूरसंचार विभाग घोटालों की भेंट चढ़ रहा था. तत्कालीन यूपीए सरकार में टेलीकॉम घोटालों से देश दूरसंचार क्षेत्र में पिछड़ गया था.

यूपीए सरकार ने घोटाले किए: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देशभर के 92,000 में से 5,655 टावर राजस्थान में स्थापित किए गए. 27 हजार से अधिक गांवों में 4G नेटवर्क लाया जा रहा है. आज दूरसंचार का मतलब सशक्तीकरण है. देश में स्वदेशी BSNL 4G Network का शुभारंभ नई क्रांति है. एक दौर था जब मोबाइल कनेक्शन के लिए भी सिफारिश होती थी, लेकिन आज केवल एक मिनट में मोबाइल कनेक्शन मिल जाता है. बीएसएनएल की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी.उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग में भी घोटाला किया. तत्कालीन UPA सरकार ने जमकर लूट मचाई. UPA सरकार में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े घोटाले से देश टेलीकॉम क्षेत्र में पीछे चला गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि एक रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया. पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कम्युनिकेशन में क्रांति आई. टेलीकॉम में तेजी आई और इंटरनेट की पहुंच आमजन तक हुई.