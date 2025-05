ETV Bharat / state

पूर्व राष्ट्रपति के जूनियर रहे हैं चीफ जस्टिस कैत, विदाई समारोह में बताया कैसे बचपन में मजदूरी की

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रहे जूनियर ( Etv Bharat )

Published : May 20, 2025 at 10:40 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 10:54 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने विदाई समारोह में अपने संघर्ष की कहानी बताई. उन्होंने बताया कि कैसे एक मजदूर का बेटा जज और चीफ जस्टिस बन गया. उन्होंने बताया कि उनके पिता मजदूर थे और उन्होंने खुद भी स्कूली शिक्षा के दौरान मजदूरी की. मंगलवार को हाईकोर्ट कैंपस में आयोजित विदाई समारोह में चीफ जस्टिस भावुक नजर आए और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए धन्यवाद भी दिया. चीफ जस्टिस 24 मई को रिटायर हो रहे हैं. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रहे जूनियर अपने विदाई समारोह में जस्टिस सुरेश कुमार कैत काफी भावुक हो गए और उन्होंने बताया कि उनका जीवन काफी संघर्ष से भरा रहा. उनके पिता मजदूर थे, उन्होंने भी मैट्रिक तक खुद मजदूरी करके पढ़ाई की. वे जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां कमरे नहीं थे और क्लास पेड़ों के नीचे लगा करती थी. वे कहते हैं कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे कभी जज बनेंगे, लेकिन वे पढ़ाई करते रहे और उन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से पूरी की. इसके बाद में दिल्ली में ही प्रेक्टिस करने लगे. जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने बताया कि उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जूनियर की तरह भी काम किया है. जस्टिस सुरेश कुमार कैत (Etv Bharat) जब राष्ट्रपति के बेटे और मजदूर के बेटे ने एक साथ ली शपथ जस्टिस सुरेश कुमार केत ने बताया कि वे 2008 में पहली बार हाई कोर्ट के जज बने थे. उन्होंने कहा, '' मैं जिस दिन हाई कोर्ट का जज बना था उसी दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के बेटे बदर दुरेज अहमद ने भी हाई कोर्ट के जज की शपथ ली थी उस दिन सभी लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया था, जिनकी वजह से एक मजदूर का बेटा और एक पूर्व राष्ट्रपति के बेटे ने एक साथ हाईकोर्ट के जज के रूप में पदभार ग्रहण किया था.'' जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा

जस्टिस सुरेश कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 53 जजों की नियुक्ति होनी चाहिए क्योंकि यहां मामलों की पेंडेंसी बहुत अधिक है लेकिन यहां मात्र 33 जज ही हैं. इसकी वजह से जजों के पास बहुत अधिक काम होता है. उन्होंने कहा, '' मैंने 27 सितंबर से अब तक 3810 केस सुने हैं.'' उन्होंने केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है और जजों की संख्या 85 करने की बात कही है. जब चीफ जस्टिस ने किया था संविधान वाटिका का भ्रमण (Etv Bharat) सरकारी यूनिवर्सिटी के छात्रों को सिविल जज बनाने के बदले नियम जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने सिविल जज की भर्ती में 70% नंबर की बाध्यता को खत्म किया था क्योंकि ज्यादातर सरकारी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने वाले छात्रों के 70% नंबर नहीं आ पाए जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को 70% नंबर मिल जाते हैं. इसकी वजह से गरीब छात्र सिविल जज की परीक्षा में नहीं बैठ पाते. जस्टिस सुरेश कुमार कैत के कार्यकाल के चर्चित मामले यूनियन कार्बाइड का मामला जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने भोपाल गैस कांड के कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया को अपनी मॉनिटरिंग में चलाया. उन्होंने यूनियन कार्बाइड के खतरनाक रासायनिक कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करवाई. हालांकि, इसे लेकर काफी विरोध हुआ लेकिन इसके बावजूद कोर्ट की अनुमति से इस कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिव्यांग का ट्रांसफर जस्टिस सुरेश कुमार कैत दिव्यांगों और लाचार लोगों को लेकर बहुत संवेदनशील थे. कोर्ट में एक दिव्यांग अपने ट्रांसफर के आवेदन को लेकर भटक रहा था, सीजे ने बिना किसी सुनवाई के तुरंत उसका ट्रांसफर किया. इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांग बच्चों को हवाई यात्रा भी करवाई. थाने से मंदिर हटाने का मामला जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था कि सरकार यह बताए कि आखिर थानों के भीतर मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं, और किसकी अनुमति से बनाए जा रहे हैं? उन्होंने नए थानों में मंदिर बनने पर रोक भी लगाई थी. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के जाने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बार फिर जस्टिस संजीव सचदेवा को मुख्य न्यायाधीश का प्रभार मिल सकता है. वे जस्टिस सुरेश कुमार कैत के पहले भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं. हाईकोर्ट से पहले शनिवार को बार एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस का विदाई समारोह आयोजित किया था. यह भी पढ़ें- विदाई समारोह में भावुक हुए चीफ जस्टिस, बोले- जो सम्मान यहां मिला वह अविस्मरणीय, गीत भी गाए

