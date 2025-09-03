ETV Bharat / state

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई में 51 पंजीकृत राजनैतिक दलों में से 17 दल उपस्थित रहे.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में सुनवाई (Photo credit: Information Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 10:38 PM IST

फर्रुखाबाद : जिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO UP) नवदीप रिणवा ने चुनाव न लड़ने वाले पंजीकृत राजनैतिक दलों की सुनवाई की. सुनवाई में 51 पंजीकृत राजनैतिक दलों में से 17 दल उपस्थित रहे. यूपी राज्य के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को विगत छह वर्षों से चुनाव में प्रतिभाग न करने की वजह से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पंजीकृत राजनैतिक दलों को ईमेल, मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पता अपडेट रखने के निर्देश दिये.

प्रतिनिधियों के साथ की सुनवाई : सूचना विभाग के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत ऐसे राजनैतिक दल जो विगत छह वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रहे थे, उनके प्रतिनिधियों के साथ बुधवार (3 सितम्बर 2025) को सुनवाई की. सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में की गई. उन्होंने प्रत्येक दल की ओर से प्रस्तुत की गई अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय विवरण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया और सभी दलों के मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता व ईमेल की भी जांच की.

121 राजनैतिक दलों को जारी किया था नोटिस : मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से ऐसे दलों के प्रतिनिधियों को अपना प्रत्यावेदन, शपथ-पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ सुनवाई के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे. उन्होने सुनवाई के लिए प्रदेश के पते पर पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसमें से 03 सितम्बर को 51 राजनैतिक दलों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था. जिसमें से 17 पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में प्रतिभाग किया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दो और तीन सितम्बर को की गयी सुनवाई में 121 राजनैतिक दलों में से 55 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया.

31 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दल को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक अपनी अंशदान रिपोर्ट और 31 अक्टूबर तक अपने आय-व्यय की ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है. इसी प्रकार लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में तथा विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में अपने आय व्यय का ब्योरा भी देना है. प्रत्येक दल को चंदे के रूप में प्राप्त 20 हजार रुपये से अधिक के अंशदान की रिपोर्ट देनी है. उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी का ईमेल, मोबाइल नंबर तथा वर्तमान पता को अपडेट रखना होगा, जिससे कि आयोग के निर्देशों व अन्य तथ्यों की जानकारी को समय से उपलब्ध कराया जा सके.

बुधवार को हुई सुनवाई में गदर पार्टी प्रतापगढ़, नवचेतना पार्टी मैनपुरी, नवीन समाजवादी दल प्रयागराज, निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी प्रयागराज, पूर्वांचल क्रांति पार्टी जौनपुर, राष्ट्रवादी इंसान पार्टी प्रयागराज, राष्ट्रवादी समाज पार्टी कानपुर नगर, राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी प्रयागराज, आम जन क्रांति पार्टी इटावा, राष्ट्रीय लोकतंत्र दल हापुड़, राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी अमरोहा, सामूहिक एकता पार्टी कानपुर नगर, सर्वप्रिय समाज पार्टी इटावा, सत्य शिखर पार्टी अयोध्या, यूथ सोशलिस्ट पार्टी मुरादाबाद, युवा अनुभव पार्टी गोरखपुर, भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी औरैया जिले में पंजीकृत राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व महासचिव उपस्थित रहे.

