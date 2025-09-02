छपरा (सारण): बिहार के सारण के जवान छोटू शर्मा जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 30 अगस्त को शहीद हो गए. शहीद छोटू शर्मा राष्ट्रीय राइफल की 24वीं बटालियन में सिपाही के पद पर तैनात थे और क्यूआरटी (क्विक रिएक्शन टीम) का हिस्सा थे. आज मंगलवार को उनका तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके गांव बेला शर्मा टोला पहुंचा. जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा.

जम्मू में छोटू शर्मा शहीद: बेला शर्मा टोला गांव में फूलों से सजी गाड़ी पहुंचते ही पूरा गांव गमगीन हो गया. उनकी पत्नी ताबूत से लिपटकर खूब रोईं और शहीद से सवाल किया कि उन्होंने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया. परिजनों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला. छोटू शर्मा की मां और बहनें भी निरंतर रोती रहीं, इस दौरान कई लोगों की आंखों में आंसू थे. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

शहीद छोटू शर्मा का पार्थिव शरीर पहुंचा सारण (ETV Bharat)

चार महीने पहले हुई थी शादी: चार महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी और शादी के मात्र पांच दिन बाद ही वह ऑपरेशन सिंदूर के लिए ड्यूटी पर रवाना हो गए थे. 7 सितंबर को वे छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनका पार्थिव शरीर ही घर लौटा. लेकिन उससे पहले उनका पार्थिव शरीर ही घर लौटा.

आतंकियों से लड़ते हुए लगी गोली: छोटू शर्मा वर्ष 2017 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिजिकल की तैयारी शुरू की थी और मेहनत से सेना में जगह बनाई. आतंकियों से मुकाबले के दौरान उनके सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही शहादत हो गई.

नेताओं ने दी श्रद्धांजलि: सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर जैसे ही शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पक्ष-विपक्ष के कई नेताओं और सेना के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

पत्नी का रो रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

नारों से गूंज उठा गांव: इसके बाद सेना के काफिले के साथ पार्थिव शरीर को दानापुर छावनी ले जाया गया, जहां से फिर उन्हें उनके पैतृक गांव लाया गया. गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया. लोग भारत माता की जय और शहीद छोटू शर्मा अमर रहें के नारों से आसमान गूंज उठा.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: शहीद जवान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. छोटू शर्मा चार भाइयों में सबसे छोटे थे और एकमात्र सरकारी नौकरी में थे. उनका अंतिम संस्कार दिघवारा के गंगा घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा. पूरा इलाका इस वीर सपूत की शहादत पर गर्व भी कर रहा है और शोक भी मना रहा है.

नेताओं ने दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

"छोटू शुरू से ही मेहनती था और उसे सेना से विशेष लगाव था. इसी कारण उसने सेना के फिजिकल की तैयारी शुरू की और उसका सेना में चयन भी हुआ. वे चारो भाइयों में सबसे छोटा था. घर का अकेला व्यक्ति था जो सरकारी नौकरी में था. उसका एक भाई है जो मूक बग़ीर है. सबसे अफसोस बात है की अभी उसकी मई में शादी हुई थी." -राम बाबू, स्थानीय

ये भी पढ़ें