ETV Bharat / state

जहरीले कफ सिरप की भेंट चढ़ी मासूम योगिता ठाकरे, आरती करने का वीडियो आया सामने

योगिता ठाकरे के दादा लेखराम ठाकरे ने बताया कि "8 सितंबर को योगिता को हल्का सा बुखार आया था. उन्होंने उसे डॉ. प्रवीन सोनी को दिखाया. डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ सिरप और दूसरी दवाइयां लिखी और कहा था कि इसे 4 डोज देना है. लेकिन दूसरे डोज के बाद से ही योगिता की यूरिन बंद हो गई. जब 9 सितंबर को डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा इसकी किडनी में समस्या है. जिसके बाद वहां से नागपुर के निजी अस्पताल लेकर चले गए."

छिंदवाड़ा: घर में गणेश जी की स्थापना कर पूरा परिवार आरती कर रहा है. इसके साथ ही तोतली जुबान में 2 साल की मासूम योगिता भी जय गणेश जय गणेश देवा और कर्पूर गौरम कर भगवान की प्रार्थना कर रही है. यह वीडियो उस बेटी का है, जो जहरीले कफ सिरप पीने से अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है.

आरती करते योगिता का आया वीडियो

योगिता का एक वीडियो परिजनों ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को दिया है, जिसमें वह घर में गणेश जी की स्थापना के दौरान आरती कर रही है. जीतू पटवारी योगिता के परिजन से मिलने उनके घर पहुंचे थे. उसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी योगिता के परिवार से भी मिले.

कब्र से निकाल शव का किया गया पोस्टमार्टम

4 अक्टूबर को योगिता की नागपुर में मौत हो गई. परिजन ने बताया कि छिंदवाड़ा के सीएमएचओ ऑफिस से फोन आया था कि अगर सरकारी मदद चाहिए तो सरकारी अस्पताल में एडमिट करो. हमने उसी दिन उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. वहां सिर्फ आईसीयू रूम मिला लेकिन इलाज नहीं. इसके बाद हमने वापस निजी अस्पताल में लेकर आ गए. शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया था और रविवार को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया.

मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत

मध्य प्रदेश में अभी तक कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है. सभी बच्चों की मौत किडनी इंफेक्शन से ही होना बताया गया. पहली मौत 2 सितंबर को 4 साल के शिवम राठौड़ की हुई. उसे भी सर्दी जुकाम होने पर सिरप पिलाई गई थी. जिसके बाद यूरिन आना बंद हो गया और इलाज के दौरान शिवम ने दम तोड़ दिया. इसके बाद लगातार कई बच्चों की मौत इसी लक्षण के साथ हुई और 4 अक्टूबर को योगिता ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया.

जांच में सिरप में मिली गड़बड़ी

बच्चों को दी गई कोल्ड्रिफ सिरप की जब जांच की गई तो उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा अधिक पाई गई. बताया गया कि 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल सिरप में पाया गया, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है. यह पदार्थ स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है.