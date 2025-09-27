ETV Bharat / state

तामिया की पहाड़ियों में दौड़ेंगे 12 राज्यों के खिलाड़ी, आदिवासियों ने किया स्पेशल वेलकम

छिंदवाड़ा के तामिया में मैराथन का होगा आयोजन. 12 राज्यों के खिलाड़ी 21 किमी की दौड़ में होगे शामिल. आदिवासियों ने किया स्वागत.

तामिया में मैराथन (ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 9:27 AM IST

Updated : September 27, 2025 at 10:01 AM IST

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों के खिलाड़ी तामिया की पहाड़ियों में होने वाली मैराथन दौड़ में शामिल होंगे. विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के उपलक्ष्य में तामिया में पहली बार ''तामिया मैराथन' का आयोजन किया जा रहा है. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन के लिये अंतिम तिथि तक कुल 746 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है.

21 किमी की दौड़ 12 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
इस दौड़ में अंडमान-निकोबार, आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, चंडीगढ़ सहित देश के 12 राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों में यह मैराथन खास महत्व रखती है. 21 कि.मी. की मैराथन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से प्रातः 7 बजे शुरू होकर टोल प्लाजा, कुआं बादला मार्ग से होकर पुनः पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पर समाप्त होगी. जिसके थोड़ी देर बाद 11 किमी और 5 किमी की मैराथन प्रारंभ की जाएगी.

तामिया की पहाड़ियों में दौड़ेंगे 12 राज्यों के खिलाड़ी (ETV Bharat)

31 हजार रुपए मिलेगा इनाम और मैडल
5 कि. मी. और 11 कि.मी. दौड़ में विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे. वहींं, 21 कि.मी. मैराथन में प्रथम पुरस्कार ₹31,000, द्वितीय ₹21,000 और तृतीय पुरस्कार ₹11,000 तय किए गए हैं. पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए पुरस्कार अलग-अलग रहेंगे. 21 कि.मी. मैराथन में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है. 5 कि.मी. और 11 कि.मी. दौड़ में किसी प्रकार की आयु सीमा नहीं है. प्रतिभागियों की सुविधा हेतु 4 रेस्टिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं तथा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और वालंटियर्स की तैनाती भी की गई है.

आदिवासियों ने खिलाड़ियों का किया स्पेशल वेलकम (ETV Bharat)

देश भर से आए खिलाड़ियों को आदिवासी परंपरा से कराया रूबरू
तामिया मैराथन में शामिल होने आए देश भर के खिलाड़ी देर शाम तक तामिया पहुंच गए थे. उनके स्वागत के लिए तामिया और पातालकोट में रहने वाले आदिवासी परंपरा और भारिया जनजाति के लोगों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान पारंपरिक शैला गेंड़ी नाच आयोजित किया गया. इस मौके पर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे.

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह भी हुए शामिल (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मैराथन को लेकर बताया कि "मैराथन दौड़ महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए होगी. मैराथन में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. यह मैराथन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस परिसर से प्रारंभ होगी और कुआं बादला टोल प्लाजा से होते हुए वापस रेस्ट हाउस आएगी. जो 21 किलोमीटर होगा. महिला और पुरुष को अवार्ड भी अलग-अलग दिया जाएगा. मैराथन में 05 व 11 किलोमीटर वर्ग के लिए भी धावक भी शामिल हो सकते हैं. जिन्हें मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा.''

Last Updated : September 27, 2025 at 10:01 AM IST

CHHINDWARA TAMIA MARATHANCHHINDWARA TAMIA TRIBALSWORLD TOURISM DAYPLAYERS PARTICIPATE MARATHON RACEMARATHON RACE TAMIA 27 SEPTEMBER

