मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

छिंदवाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य कैंप का प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने किया निरीक्षण, 10 हजार महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण का रखा गया है लक्ष्य.

CHHINDWARA MEGA HEALTH CAMP
छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया मेगा स्वास्थ्य कैंप (ETV Bharat)
Published : September 17, 2025 at 3:45 PM IST

Published : September 17, 2025 at 3:45 PM IST

छिंदवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है. ये कैंप 'सशक्त नारी-स्वस्थ्य परिवार' के अंतर्गत लगाया गया है. छिंदवाड़ा में लगे कैंप का निरीक्षण करने यहां के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान गजब वाकया हुआ. जब वे स्टॉल देखने पहुंचे तो उन्हें एक प्राकृतिक खेती का स्टॉल मिला. जैसे ही उन्हें प्राकृतिक उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई वे बड़े प्रभावित हुए और घर के लिए चुकंदर और घी खरीद लिया. उन्होंने स्टाल संचालक को 2 हजार रुपए भी दिए.

10 हजार महिलाओं का होगा हेल्थ चेकअप

'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' के अंतर्गत जिला प्रशासन ने दशहरा मैदान में लगे शिविर में 10 हजार महिलाओं को चेकअप करने का टारगेट रखा है. इस शिविर के साथ 2 अक्टूबर तक लगातार जिले के अस्पतालों में शिविर लगाए जाएंगे. प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा, "इतने बड़े अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से कर रहे हैं. यह हमारे लिए गौरव की बात है. हमने तय किया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे. इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता तक योजनाएं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं."

छिंदवाड़ा में आयोजित स्वास्थ्य कैंप का प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और परामर्श

स्वास्थ्य शिविर में कई प्रकार के रोगों की जांच की जा रही है. साथ ही महिलाओं को कई घातक बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. शिविर में उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच, पोषण संबंधी जागरूकता, एनीमिया की स्क्रीनिंग और परामर्श, क्षय रोग (टीबी) की जांच.

सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग और परामर्श (विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में) मातृ एवं शिशु देखभाल, गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच और परामर्श, मां और बच्चे के सुरक्षा कार्ड का वितरण, बच्चों के लिए टीकाकरण. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है.

