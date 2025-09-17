ETV Bharat / state

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

छिंदवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है. ये कैंप 'सशक्त नारी-स्वस्थ्य परिवार' के अंतर्गत लगाया गया है. छिंदवाड़ा में लगे कैंप का निरीक्षण करने यहां के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान गजब वाकया हुआ. जब वे स्टॉल देखने पहुंचे तो उन्हें एक प्राकृतिक खेती का स्टॉल मिला. जैसे ही उन्हें प्राकृतिक उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई वे बड़े प्रभावित हुए और घर के लिए चुकंदर और घी खरीद लिया. उन्होंने स्टाल संचालक को 2 हजार रुपए भी दिए.

10 हजार महिलाओं का होगा हेल्थ चेकअप

'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' के अंतर्गत जिला प्रशासन ने दशहरा मैदान में लगे शिविर में 10 हजार महिलाओं को चेकअप करने का टारगेट रखा है. इस शिविर के साथ 2 अक्टूबर तक लगातार जिले के अस्पतालों में शिविर लगाए जाएंगे. प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा, "इतने बड़े अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से कर रहे हैं. यह हमारे लिए गौरव की बात है. हमने तय किया है कि पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे. इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता तक योजनाएं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं."