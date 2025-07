ETV Bharat / state

सब्जियों पर महंगाई डायन का साया, टमाटर हुआ लाल, भिंडी और गोभी ने बढ़ाई टेंशन - CHHINDWARA VEGETABLES PRICE HIKE

बारिश के साथ ही महंगाई डायन हुई फिर जिंदा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 3, 2025 at 7:25 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 7:54 AM IST 3 Min Read

छिंदवाड़ा: मानसून की शुरुआत होते ही लोगों को गर्मी से तो राहत मिली पर खेतों में लगी किसानों की फसल पर भी काफी प्रभाव पड़ा है. जिसके चलते सब्जियों के दाम अचानक से बढ़ गए हैं. जिसका सीधा असर गृहणियों के घर के बजट पर असर दिखाई दे रहा है. छिंदवाड़ा जिले में टमाटर एक बार फिर लाल हो गया है. वहीं भिंडी, फूलगोभी के दाम भी डबल हो गए हैं. महंगाई डायन फिर जिंदा, घर का बिगड़ा बजट

छिंदवाड़ा जिले में मानसून की शुरुआत होते ही लोगों को गर्मी से राहत तो मिली और और बारिश की बूंद के साथ वातावरण में ठंडक घुल गई. जिसका सीधा असर किसानों की फसल पर भी दिखाई दे रहा है. उनके खेतों में लगे हुए टमाटर, भिंडी, बरबटी, गोभी जैसी सब्जियों पर बारिश होने के कारण कीड़े लग गए. नमी के चलते सब्जियां खेत में ही खराब होने लगी हैं. टमाटर, भिंडी और फूलगोभी के दाम चढ़े (ETV Bharat) जिसके कारण बाजार में सभी सब्जियों के दाम में अचानक तेजी आ गई है. जो सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो मिल रही थीं, उनके भाव 80 से ₹100 तक पहुंच चुके हैं. जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है. अब गृहणियों के किचन का बजट गड़बड़ने लगा है. कोई भी सब्जी लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है.

