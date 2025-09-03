ETV Bharat / state

लेबर पेन का असहनीय दर्द, बारिश और जंगल का दुर्गम रास्ता, 16 किमी रास्ता लगे 10 घंटे - CHHINDWARA WOMAN SUFFERING PAIN

छिंदवाड़ा के एक गांव की भयावह कहानी, दर्द से कराहती महिला ने 10 घंटे लड़ी जिंदगी की जंग, अस्पताल पहुंचाने में ग्रामीणों को छूटे पसीने. पढ़िए ये स्टोरी.

CHHINDWARA WOMAN SUFFERING PAIN
छिंदवाड़ा में बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंची महिला (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 4:55 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 5:08 PM IST

छिंदवाड़ा: मूसलाधार बारिश और जंगलों के बीच एक गांव, घना अंधेरा, ऊबड़-खाबड़ रास्ता और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं...ये शब्द सुनते ही आपके जहन में एक तस्वीर बन गई होगी. जिसे सोचने मात्र से आपको अजीब लग सकता है. आज के टेक्नोलॉजी और इतनी सुख-सुविधाएं के दौर में अगर आप कभी एक दिन के लिए भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो सोचकर ही मन घबरा जाता है. सोचिए कई ऐसे लोग हैं, जो ऐसे हालात में रहते हैं. ऐसे में जब किसी महिला को लेबर पेन हो और कोई फैसिलिटी न हो, वह दर्द में तड़पती रहे, तो उस महिला पर क्या गुजरी होगी. बात बस यहां खत्म नहीं होती, बल्कि इससे भी बड़ा दर्द महिला को झेलना बाकी था.

बच्चे की मौत, मां को बचाने प्रशासन के छूटे पसीने

यह दर्दनाक कहानी छिंदवाड़ा के ऊंचाखेड़ा गांव की है. जहां महिला ने 1 सिंतबर की शाम जिंदगी के लिए खूब संघर्ष किया. भारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिनेश अंगारिया ने बताया कि "ऊंचाखेड़ा गांव में प्रसव के दौरान एक महिला सकलवति भारिया ने शाम 5.30 बजे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ. महिला की बर्थ कैनाल फटने से अधिक खून बहना शुरू हो गया. महिला का घर गांव में काफी दूर होने के कारण उसे तुरंत हेल्थ सब-सेंटर या अस्पताल नहीं ले जाया जा सका.

CHHINDWARA VILLAGE BAD CONDITION
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल ले जाते महिला की तस्वीर (ETV Bharat)

जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी जानकारी मिली. उन्हें सब-सेंटर लाने के प्रयास शुरू किए गए. उस समय जंगलों के बीच इस ऊंचाखेड़ा गांव में तेज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी, नेटवर्क भी नहीं था. अगर गलती से नेटवर्क मिलने की उम्मीद भी हो तो लाइट न होने से सभी के फोन डिस्चार्ज थे. ऐसी परिस्थिति में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम ने साहस दिखाते हुए स्कूटी से वहां पहुंचने का प्रयास किया. चूंकि उस दिन साप्ताहिक हाट बाजार था. क्षेत्र के अधिकांश लोग, वहां मदद के लिए मौजूद नहीं थे."

ट्रैक्टर भी दलदल में फंसा,डोली बनी सहारा

दिनेश अंगारिया ने बताया कि इस कठिन परिस्थिति में शाम लगभग 7.30 बजे उन्होंने अपना ट्रैक्टर भेजा. रात लगभग 12.30 बजे जब अस्पताल की तरफ ट्रैक्टर आ रहा था, तो 2 किलोमीटर पहले ही वह रास्ते में दलदल में धंस गया. तब महिला के परिजनों, ड्राइवर और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कपड़े की झोली बनाकर कंधों पर उठाकर महिला सकलवती को रात लगभग 2 बजे सब-सेंटर तक पहुंचाया गया.

16 किमी का सफर 10 घंटे में तय

इस पूरे घटनाक्रम में यानि 5.30 बजे डिलीवरी से लेकर अस्पताल पहुंचने तक महिला ने 10 घंटे तक संघर्ष किया. ऊंचाखेड़ा गांव से हेल्थ सब-सेंटर की दूरी 16 किलोमीटर तक है, लेकिन इस सफर को तय करने में महिला और मददगार ग्रामीणों को एड़ी चोटी एक करना पड़ा. जिंदगी के लिए जूझती महिला को अस्पताल पहुंचाने में 10 घंटे का समय लगा. हालांकि ये हालात गांव के विकास को साफ दिखाते हैं.

अंतिम छोर में है गांव, सड़क ऐसी की रेंग रहा था ट्रैक्टर

दिनेश कुमार ने बताया कि "ऊंचाखेड़ा में करीब 40 से 50 घर हैं. यह गांव छिंदवाड़ा के अंतिम छोर और नर्मदापुरम और नरसिंहपुर के बॉर्डर से लगा हुआ है. सड़क इतनी खराब है कि ट्रैक्टर कछुआ गति से रेंग रहा था. प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इस गांव की सड़क को अब स्वीकृति मिल गई है. जिसका काम बरसात के बाद शुरू कराया जाएगा."

एडमिट करने 10 दिन पहले दी थी जानकारी

सिविल हॉस्पिटल हर्रई की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रानी वर्मा ने बताया कि "सकलवति भारिया की उम्र करीब 23 साल है. उनका हीमोग्लोबिन भी कम था. उन्हें 10 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बर्थ वेटिंग होम में एडमिट होने के लिए सलाह दी थी, लेकिन उनके परिजनों ने कहा कि घर में ही प्रस्ताव कराएंगे बच्चा स्टिललबर्थ था." महिला को हेल्थ सब-सेंटर से छिंदवाड़ा जिला अस्पताल ट्रांसफर किया गया. जहां वह अभी भर्ती है.

