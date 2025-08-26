छिंदवाड़ा: जमीन से करीब 3000 फीट गहराई में बसे पातालकोट की सनवति भारिया जनजाति का जीवन घरेलू काम और जंगल की उपज बटोरने में ही बीत रही थी. पातालकोट के बाहर की जिंदगी उनके लिए सपना था लेकिन एक स्कीम से जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि अब देश ही नहीं विदेश के लोग भी उनके फैन हो गए हैं. सनवति हर दिन अलग-अलग लोगों से मिलकर उनके साथ जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करने के अलावा उनकी खातिरदारी भी करती है.
युवाओं को गांव में ही मिला रोजगार
ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके प्रदीप उइके ने ईटीवी भारत को बताया कि "वे नौकरी की तलाश में थे. गांव में ही जब होम स्टे खुले तो प्रशासन से ट्रेनिंग लेकर वे गाइड बन गए हैं. यहां पर आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को गाइड करने के साथ-साथ अपनी संस्कृति और विरासत से लोगों को रूबरू कराते हैं. ताकि रोजगार के साथ-साथ उनके समाज की संस्कृति आदि से अवगत हो सकें."
गांव में उगाई सब्जी का सेवन करते हैं सैलानी
पर्यटन ग्रामों में आने वाले सैलानी गांव में उगाई सब्जियों और अनाज का सेवन करते हैं. गाइड के रूप में गांव के युवा बैलगाड़ी संचालन, लोक नृत्य और भजन मंडली की प्रस्तुति देते हैं. इन ग्रामीणों को सीधे पर्यटकों से भुगतान मिलता है. इससे गांवों में रोजगार के साथ-साथ अतिरिक्त आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं.
7 गांवों में 36 होम स्टे बनकर हैं तैयार
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि "छिंदवाड़ा के 12 गांवों का चयन पर्यटन ग्राम के रूप में किया गया है. जहां 100 से ज्यादा होम स्टे बनकर तैयार होने हैं. इसमें से 7 गांवों में 36 होम स्टे बनकर पर्यटकों के लिए खोले जा चुके हैं. होम स्टे खुल जाने से गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं. जिससे आदिवासी गांवों से पलायन कम हो गया है. वहीं, गांव की तरक्की को देखते हुए अब अधिकतर युवा उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, ताकि होम स्टे योजना से गांव की तस्वीर बदल सकें."
गांव की तासीर में सुकून के लम्हे
होम स्टे आलीशान होटल की तरह नहीं होते है बल्कि परम्परागत शैली में बने होते हैं. जिसमें पर्यटक यहां खुद को प्रकृति की गोद में होने का अहसास करते हैं. इसके साथ अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं. जिससे पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं होती है. इसलिए देसी भोजन के साथ सुकून की जिंदगी बिताने के लिए दुनिया भर के पर्यटक होम स्टे की सर्विस ले रहे हैं. इससे वे गांव में जीवन जीने के तरीके को भी समझ रहे हैं.
हर पर्यटन गांव की अपनी पहचान
- चोपना में साल के जंगल और देवना नदी का अद्भुत नजारा.
- चिमटीपुर में पातालकोट की रहस्यमयी वादियां.
- गुमतरा में ऑफबीट डेस्टिनेशन, पेंच नेशनल पार्क के करीब.
- देवगढ़ में गोंड शासन का ऐतिहासिक किला.
- काजरा में मंधान डेम के बैक वाटर का सौंदर्य.
- धुसावानी में आम के बगीचे और चौरागढ़ महादेव के दर्शन.
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली है पहचान
सावरवानी के होम स्टे को 2023 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म द्वारा रिस्पांसिबल टूरिज्म अवॉर्ड के लिए चुना गया था. वहीं, 2024 में इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज अवॉर्ड मिला है.
होम स्टे की खासियत
होम स्टे में पर्यटक गाय का दूध दुहने, बैलों को चारा (खाना) खिलाने, खेत के छोटे कामों में हाथ बंटाने और पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने जैसी चीजें जान रहे हैं. ढोल-मंजीरा के साथ भजन और कर्मा नृत्य मंडलियों की प्रस्तुति भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है. कई परिवार यहां बार-बार लौटकर आ रहे हैं. अब तक 5 हजार से ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं, जिसमें कई विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं.