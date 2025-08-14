ETV Bharat / state

कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे गांधी जी, हेमंत खंडेलवाल बोले यह अंग्रेजों की पार्टी - CHHINDWARA TIRANGA YATRA

छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल. कांग्रेस को बताया अंग्रेजों की पार्टी. गांधी जी करना चाहते थे कांग्रेस को खत्म.

हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 7:18 AM IST

छिंदवाड़ा: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि, ''कांग्रेस अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है. महात्मा गांधी इसे खत्म करना चाहते थे लेकिन अब इसे जनता ठिकाने लगा रही है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो गई है.'' यह बात उन्होंने तिरंगा यात्रा के समापन के अवसर पर कही. हेमंत खंडेलवाल के छिंदवाड़ा आगमन पर स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया.

बीजेपी ने सिद्धांतों से कभी नहीं किया समझौता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने तिरंगा यात्रा के समापन में कहा कि, ''भारतीय जनता पार्टी देश का एक मात्र ऐसा दल है, जिसने अपनी विचारधारा व उसूलों से कभी समझौता नहीं किया. पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता भारतीय जनता पार्टी संगठन को जितना अधिक मजबूत बनाएंगे, यह राष्ट्र उतना अधिक मजबूत बनेगा. देश के सामने आने वाली चुनौतियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही निपट सकते हैं, इसलिए भाजपा को और मजबूत बनाएं. हर दिल में तिरंगे का सम्मान और बढ़े, इसके लिए हर घर में तिरंगा लहराएं.''

तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हेमंत खंडेलवाल (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित
उन्होंने कहा कि, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में देश पूरी तरह से सुरक्षित है. देश में आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौतियां हों, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को उन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। इसलिए हम सभी को भाजपा संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्य करना है, ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आने वर्षों में देश की सेवा करते रहे.

कांग्रेस अंग्रेजों की पार्टी, अब जनता कर रही समाप्त
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि, ''कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है. कांग्रेस आजादी से पहले अंग्रेजों का बनाया संगठन है. देश के आजाद होने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए. महात्मा गांधी के कहे हुए शब्दों का देश की जनता अब धरातल पर उतार रही है और कांग्रेस को एक-एक राज्य से समाप्त कर रही है. कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा था. आपातकाल के समय लोकतंत्र को बचाने छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी जेल गए थे.''

तिरंगा यात्रा में उमड़ा लोगों का हुजूम (ETV Bharat)

उन्होंने छिंदवाड़ा में भाजपा जिला कार्यालय में जिले के भाजपा मंडल अध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधि एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि, ''संगठनात्मक कार्यों को धरातल पर उतारने एवं भाजपा सरकार की जनहितैषी नीतियों को बूथ–बूथ तक पहुंचाने में हमारे मंडल एवं बूथ कार्यकर्ताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. कार्यकर्ता का चरित्र और व्यवहार ऐसा हो कि जनता आपके नाम से, आपके कार्य से और आपके आचरण से भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करे. हम जनता से जुड़े, नागरिकों की समस्याओं को समझें और उन्हें हल करने का प्रयास करें.''

लाड़ली बहनों ने बांधी हेमंत खंडेलवाल को राखी
छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान महिला कार्यकर्ता एवं लाड़ली बहनों ने प्रदेश अध्यक्ष को राखी बांधी. हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि, ''रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार केवल एक धागे का नहीं बल्कि उस अनमोल रिश्ते का उत्सव है, जो भाई–बहन के बीच सम्मान, समर्पण और अटल विश्वास से बुना जाता है. आप सभी सम्माननीय बहनों का स्नेह मेरे लिए अक्षय पूंजी है. बहनों को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, सदैव खुशहाल और आनंदित रहें, यही शुभकामनाएं.''

